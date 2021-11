Conforme a los criterios de Saber más

El anuncio de la presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sobre el cierre y retiro inmediato de cuatro minas en Ayacucho ha impactado fuertemente a las empresas mineras de la región.

Es el caso de Hochschild, cuyas acciones han caído fuertemente en la Bolsa de Londres, y de Apumayo, cuyo campamento fue incendiado en días previos. A ellos se suma Sami S.A.C., cuya mina Breapampa se ha visto desamparada por sus trabajadores y proveedores.

“Por el momento hemos tenido que paralizar actividades porque muchos de nuestros colaboradores están abandonando la mina, por temor, a raíz de las declaraciones de la primera ministra (el viernes pasado)”, explicó Carlos Salinas, abogado y representante de la empresa.

Refirió que, como producto de esta arenga, ha renunciado su equipo de relaciones comunitarias, muchos funcionarios en puestos clave y las empresas proveedoras, como la concesionaria que brinda alimentación para los trabajadores.

“Las personas ya no quieren venir a trabajar con nosotros porque no tienen la seguridad de si vamos a cerrar o no, y eso nos afecta porque no contamos con personal”, precisó.

Añadió que esta situación se ha agravado por recientes declaraciones del Frente de Defensa del Sur de Ayacucho, liderado por Che Bernaola (simpatizante de Movadef), el cual ha declarado que “si las empresas mineras no se van, van a tomar represalias contra nuestras instalaciones”.

Los colaboradores de minera Sami y de todas las minas formales del sur de Ayacucho temen que se vuelvan a repetir hechos vandálicos, como los ocurridos en Apumayo (Foto: Coracora TV)

De hecho, el frente de defensa emitió un comunicado ayer donde advierten que el incumplimiento del acta de Cora Cora (suscrita por Mirtha Vásquez) activaría inmediatamente el paro indefinido que se suspendió a petición expresa del presidente de la República.

Salinas señaló que esto significaría que la mina paralice más tiempo, afectando con ello su cadena de pagos y el bienestar 150 trabajadores, el 70% de ellos comuneros de la zona.

Al cierre de ayer, la BVL de Lima registró una caída de 1,46% ante el descenso del índice minero, que mostró un retroceso de 2,88%. Asimismo, el dólar cotizó ayer bajo una tendencia alcista. ¿Cómo respondió el mercado a las decisiones del Gobierno sobre el cierre de minas? Más detalles en La Pregunta del Día

“Obviamente, nuestros trabajadores tienen miedo. Y nosotros esperamos acciones concretas de parte del Estado. No solo que publiquen cosas que pueden parecer muy bonitas por Twitter porque, a la hora de la hora, estaremos solos frente a este Frente de Defensa que ya incendió Apumayo y que puede hacer lo mismo con nosotros”, expresó.

REUNIÓN EN EL MINEM

Representantes de la empresa minera se reunieron hoy con el viceministro de Minas, Jorge Chávez, para explicar esta situación y pedir aclaraciones sobre el proceder del Gobierno con los planes de cierre de mina.

De acuerdo a Salinas, el viceministro les brindó todas las seguridades para para seguir adelante con sus ampliaciones de cierre de minas y con los proyectos que creyeran conveniente ejecutar, siempre y cuando se acojan a los principios ambientales y de ordenamiento jurídico.

El viceministro de minas Jorge Chávez, se reunió hoy por separado con representantes de Compañía Minera Ares (Grupo Hochschild Mining), Sami SAC y Apumayo SAC. (Foto: Minem)

“Eso significa que podemos seguir trabajando hasta el 2023 con nuestro plan de cierre. Y, si presentamos la modificación correspondiente, podemos trabajar muchos años más sin impedimento legal para ello”, indicó el abogado.

Sami tiene un plan de cierre de mina que abarca hasta el 2023, pero se encuentra tramitando otro, que alargará la vida útil de la mina hasta el 2024.

En paralelo, se encuentran preparando un proyecto de ampliación valorizado en US$100 millones, el cual busca extender la producción y operaciones de la mina hasta el 2035.

Dicho proyecto sería presentado al Senace en el 2023. Dará empleo a 1.000 trabajadores.

“Nosotros ya hemos realizado inversiones en ese proyecto. Tenemos compromisos con consultoras, trabajadores y proveedores. Por eso, vamos a hacer valer nuestros derechos por la vía legal en organismos nacionales e internacionales si es necesario. No podemos dejar que se nos atropelle de esta manera”, anotó Salinas.

