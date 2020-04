Son casi siete semanas desde que inició el aislamiento social obligatorio para tratar de mitigar el avance del coronavirus. El efecto de paralizar actividades ya se sienten en la economía de los peruanos, sobre todo en el caso de rubros como la peluquería, que generan más de 150 mil empleos directos. Ahora, con tantas semanas de paralización, muchas están evaluando si podrán continuar con sus negocios o si tendrán que cambiar de rubro ante la incertidumbre y las pérdidas.

Incluso Montalvo, la principal cadena de peluquerías y spa, ya proyecta que el 20% de sus locales podrían no estar más o cambiar de giro de negocio. En diálogo con Día1, Victor Hugo Montalvo, fundador y gerente general de la cadena, comenta cómo están sobrellevando esta crisis, qué pasará con su personal y las posibles salidas que planean para continuar con el negocio.

- ¿Cuál ha sido, hasta el momento, el impacto de esta cuarentena para Montalvo?

Ya son casi dos meses y es muy duro. Ahora yo mismo vivo del banco. Vivimos de financiamiento porque todo está invertido y nos corresponde refinanciarnos para mantener la operación y luego destinar un presupuesto para reactivar. Esto va a ser lento, es volver a empezar con incertidumbre. Ya la caja se acabó hasta para cumplir las obligaciones laborales, hemos echado la mano al banco para cubrir los sueldo de marzo pero en abril ha sido difícil, hemos tenido que renegociar para pagar y dar licencias sin goce de haber. Me siento mal por no contribuir como quisiera con mis colaboradores porque no tengo cómo.

- ¿Esta situación ha afectado también la cadena de pagos a proveedores?

Sí, el 95% de los locales donde operan las peluquerías del rubro son alquilados. Y no solo son los alquileres, se necesitan cubrir pagos de planillas, productos y ver de qué manera nuestro equipo no se perjudique más. Nosotros, como Montalvo, estamos pensando cerrar en un 20% de nuestros locales o cambiar de giro de negocio. Hemos podido renegociar alquileres con algunos arrendatarios pero no con todos se ha podido.

- ¿Estos locales ya no serían parte de Montalvo definitivamente?

Así es, también hemos pensando reactivar algunos locales con otros negocios, otros giros que veníamos trabajando para revertir la situación y continuar. En nuestros locales hay inversiones importantes en implementación, decoración, productos. Pocos meses antes de la cuarentena abrimos un local en Plaza San Miguel, con una inversión de US$130 mil o US$150 mil , pero con el local cerrado o si abrimos con mitad de aforo, cómo puedo pagar el alquiler en un centro comercial. El cambio de giro es una opción porque la mano de obra en belleza es costosa.

La cadena Montalvo tiene 68 locales en el país, entre peluquerías y barberías. El último local que abrió fue uno dentro de Plaza San Miguel, en el que invirtió entre US$130 mil a US$150 mil.

- El jueves pasado han entregado, como gremio de peluquerías, un protocolo de bioseguridad al Ministerio de Salud a fin de volver a operar en la primera fase de reactivación, ¿en qué consiste el protocolo?

En varios aspectos. El cuidado extremo durante nuestro trabajo, reducción de aforo, del factor humano. Si antes en un local habían 5 estilistas, ahora trabajarían 2 o 3 personas. Las atenciones serían por cita o por cola con distancias adecuadas como se hace en otras actividades. Vamos a intensificar esa tarea, por eso dentro del protocolo y el manual de procesos están los productos que usaremos para desinfectar, los implementos de seguridad, entre otros. Todo va a cambiar en nuestro mundo de la belleza, los métodos que usamos, la forma de atender. En una primera etapa quizá ni podamos lavar el cabello por precaución y tendremos que pedir que nuestros clientes lo entiendan. Hemos presentado el protocolo al Minsa con la finalidad de ser uno de los primeros rubros en reactivarse en mayo o junio, esperamos que sea aprobado. Hay muchas personas afectadas, somo un sector que genera más de 150 mil empleos directos.

- Ahora que han constituido un gremio, ¿se juntarán con el Minsa?

Sí , vamos a hacer esas gestiones con Produce, con Minsa, quienes se encargan de viabilizar a quienes podrán retomar actividades en la primera etapa. Nuestro gremio forma parte de Copecoh (de la Cámara de Comercio de Lima) porque está en el rubro de belleza.

- ¿Qué acciones tomarán si se presentan casos de contagios?

Yo creo que lo primero de todo será la prevención y, segundo, exigir a que los gobiernos municipales ayuden a esa exigencia y al control de su cumplimiento. La mayoría de los trabajadores que son formales tienen seguro de salud pero si nos piden obtener algún otro lo haríamos para completar su protección.

Como gremio, las peluquerías han enviado un protocolo de bioseguridad al Minsa, que esperan se apruebe para retomar actividades, con las medidas respectivas y gradualmente, a fines de mayo o junio. (AP).

- ¿Antes de la pandemia no se habían juntado como gremio?

Lamentablemente no teníamos gremio y ahora nos hemos juntado un grupo de empresarios y proveedores que estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Lima, con ellos estamos presentando nuestro protocolo. Ya nació el gremio.

- Ha dicho que son más de 150 mil trabajadores en el rubro de la peluquería, ¿cuántos de estos negocios existen en el país?

Así es. Se calcula que el rubro de belleza emplea a 150 mil trabajadores directos, una cifra que llega a ser el doble si contamos a los empleos indirectos y proveedores del rubro de belleza. En cuanto a número de negocio son entre 35 mil a 40 mil peluquerías y barberías, entre formales, informales, la mayoría de estos negocios son pymes. No somos una industria más, facturamos como segmento cerca de S/600 millones, somos un sector importante. El 95% de estos ingresos se da por servicios, ahora paralizados, y solo el 5% en la venta de productos.

- ¿Se han puesto en el escenario de que no puedan volver en la primera etapa de reactivación? ¿cuál sería el panorama para Montalvo?

Si se reactiva la economía es poco probable que volvamos en mayo pero si no sucede ya serían dos meses y medio paralizados, sin pagar rentas ni tener caja. En nuestro caso también estamos negociando con los dueños de los locales, muchos no han ayudado pero hay otros que no han podido y tendremos que prescindir de sus locales.

- ¿Serán muchas las peluquerías que buscarían un nuevo giro de negocio por la pérdida de sus locales?

Tenemos que ver la manera de reinventarnos. En nuestro caso, como Montalvo, tenemos que ver las oportunidades de negocio como la venta de productos. En el grupo tenemos a Probela, una tienda dedicada a ello y estábamos explorando incursionar en moda en los siguientes meses, entonces son esos rubros en los que estaríamos pensando para activar rápido algunos locales. Tenemos que pensar en el factor humano porque en estos giros de negocio volveríamos con ellos. Ahora contamos con 68 locales entre peluquerías y barberías, y más de 15 tiendas de productos de belleza, entre todas ellas trabajan 1200 personas con nosotros.

Son 150 mil trabajadores directos que laboraban en peluquerías los que ahora no pueden trabajar. Montalvo pensaba abrir entre 5 o 6 locales este año, ahora todo cambió.

- Un buen número de sus locales de peluquería son franquicias a cargo de personas que antes trabajaron en Montalvo, ¿cómo lo sobrellevan sus socios?

Nuestros socios, que son parte de la casa, son los más motivados en esta resistencia y tienen la confianza de que volveremos pronto. Estoy agradecido con su respaldo y cariño a la marca. Estamos trabajando fuerte con ellos para volver, aunque sea al 30% o 40%. Pedimos al Estado que nos mire, hay mucha gente que necesita volver a trabajar. No somos un servicio de vanidad, sino de bienestar y cuidado.

- Con la aplicación de la licencia sin goce de haber, ¿con cuántas personas está trabajando Montalvo? ¿creen que tendrán que tomar otras medidas?

Nosotros hemos tenido que acudir a estas licencias sin goce este mes porque no teníamos otra posibilidad de sostener la empresa. Solo los administrativos estamos trabajando en remoto.

Si se retomaran actividades, Montalvo señala que son conscientes de que no tendrán la misma demanda del consumidor por temor a contagiarse y a que no podrán ofrecer todos los servicios. Lavado de cabello o procedimientos largos como mechas, laceados, entre otros no podrían realizarse, indican. (Foto: El Comercio)

- En caso puedan volver en el corto plazo, ¿con cuántas personas lo harían? ¿con qué restricciones?

Lo ideal sería volver con todos, pero de acuerdo a las medidas necesarias sería con un 70%, acorde a lo que el protocolo exige por las reducciones de aforo, espacio y servicios. Sabemos también que los clientes no van a volver con la misma demanda, no van a volver en masa.

- ¿Cómo podrían reactivar la demanda ante el temor de contagios?

Creo que el márketing o promociones va a pasar a un segundo plano, lo que va a ser primordial será dar la confianza y seguridad a nuestros clientes de que les damos un servicio de calidad con bioseguridad. Va a ser importante la comunicación. Además hay servicios que no podremos hacer como procedimientos largos, mechas, laceados, por precaución, pero sí cortes y otros tratamientos. El regreso aún es incierto, lo que sabemos es que habrá que volver con otra sensibilidad, otra estrategia, desconocida ahora. Nosotros teníamos pensado crecer este año, ahora pensamos en cómo no cerrar. A inicio de año quería abrir 5 a 6 locales, ahora no abriré más. Es un retroceso.

- De las peluquerías que operaban antes de la pandemia, ¿la mayoría podrá resistir?

De acuerdo a lo que hemos podido analizar, por lo menos un 5% ya deben tomar una decisión entre este mes y mayo para dejar el rubro o continuar. Para mayo debemos tener una idea completa , yo también tendré más claro con qué locales podré continuar, con quiénes renegociar y con cuáles no. Pero a diciembre, calculamos que un 30% del rubro que no va a resistir los estragos de esta crisis. Por eso el Gobierno tiene que echar la mano a las pymes y al rubro como tal. No hay un bono o algo parecido para el estilista, por lo que muchos están optando por ofrecer servicios a domicilios o vender productos para generar ingresos.

