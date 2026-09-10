El gusto de los ejecutivos no está solo en los conocidos vehículos livianos como los autos o los SUV, también hay un interés en las motocicletas. Este mercado, como señala Gustavo Juárez, gerente de Kawasaki en Grupo Crosland, está en su mejor momento de ventas.

Es así que el segmento de motos premium está alcanzando un crecimiento de 35,5% a julio, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

MIRA | General Motors, dueña de Chevrolet: “El crecimiento del mercado automotriz más alto del mundo está en el Perú”

A su vez, Omar Peche, Brand Manager de BMW Motorrad Perú, considera que los clientes del segmento premium responden a una decisión aspiracional, de estilo de vida y alta performance.

En este segmento se observa un amplio grupo etario que llega hasta los 50 años. Peche señala que los clientes principales de la marca tienen un perfil en el que predomina los 30 y 50 años, sean hombres o mujeres.

A su vez, Junior Pacheco Bustamante, Gerente Comercial & Marketing de Moto Continental del Perú, señala que en dos de las marcas que representan en Perú, la británica Royal Enfield y la italiana Vespa, hay un interés etario entre 25 y 50 años, y entre de 20 y 45 años, respectivamente.

Los modelos más demandados por estos segmentos son Hunter, Classic y Meteor de Royal Enfield; el GTS 310 y VXL 150 de Vespa, agrega la empresa.

Interés de profesionales

Se observa, asimismo, un interés desde los profesionales por marcas premium. Es así que los ejecutivos que priorizan el diseño, la tecnología y el performance buscan motos Vespa o de Moto Morini, señalan desde Moto Continental, mientras que los que buscan una Royal Enfield eligen la tradición, experiencia en conducción y la comunidad.

A su vez, Juárez señala que los profesionales que prefieren una moto de Kawasaki son personas con poder adquisitivo e ingresos sólidos que ven a estos vehículos como un “juguete” al que pueden adicionarle distintos ‘gadgets’.

MIRA | Los planes de Yape para personas y negocios: “Los préstamos son un foco de crecimiento importante para nosotros”

Este grupo de personas están en una etapa madura de su vida, oscilando los 40 y 50 años, añade.

Asimismo, el ejecutivo de Kawasaki observa, también, un segmento “aspiracional” que busca la marca japonesa y su oferta de vehículos deportivos, por lo que cuentan con el modelo de entrada Ninja 300.

Por su parte, en Ducati hay clientes empresarios, ejecutivos y profesionales que tienen un alto interés en las motos y donde encuentran una manera de disfrutar de su tiempo libre, de los viajes y vivir nuevas experiencias, cuenta Verónica Baca, gerente de Ducati Perú.

La Ducati DesertX tiene un display vertical con buena lectura sentado o parado, con grandes números que se ordenan dependiendo del modo. (Foto: Ducati)

Baca coincide con Juárez en que se trata de consumidores dispuestos a invertir en una motocicleta premium.

“Vemos principalmente adultos vinculados al mundo de las motos o los vehículos de alta gama, aunque también identificamos un interés creciente de consumidores más jóvenes, especialmente con el fortalecimiento de nuestro segmento de aventura y la llegada de la nueva DesertX”, apunta Baca.

A su vez, Peche indica que entre los profesionales que eligen una BMW Motorrad se encuentran altos ejecutivos, directores de empresas, empresarios o independientes; principalmente ingenieros, abogados, médicos y gerentes.

“Para este perfil, BMW Motorrad representa una válvula de escape perfecta frente al estrés de la alta gerencia corporativa”, indica.

Añade que también hay una valoración profunda en la eficiencia del soporte postventa y la atención personalizada.

Expectativas de mercado

¿Cómo le irá al segmento premium este año? Para Juárez y para Moto Continental, habría un crecimiento del 20% a fin de año versus el 2025.

Juárez añade que, por ejemplo, se han vendido los lotes que aún van a arribar de los modelos Ninja H2 y Z H2.

Desde BMW Motorrad Perú, Peche apunta que se espera llegar a un mínimo de 300 unidades vendidas este año, sustentado en la ampliación de su portafolio como el F 450 GS para el segmento medio-alto, una estrategia comercial agresiva enfocada en flotas corporativas selectas y preventas exclusivas.

A ello se suma el fortalecimiento de sus operaciones comerciales y de postventa en Lima y en regiones claves del sur y norte.

A su vez, Ducati estima crecer más del 50% en ventas frente al 2025, cuenta Baca.