icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ninja 650. (Foto: Kawasaki)
Ninja 650. (Foto: Kawasaki)
Por Christian Silva

El gusto de los ejecutivos no está solo en los conocidos vehículos livianos como los autos o los SUV, también hay un interés en las motocicletas. Este mercado, como señala Gustavo Juárez, gerente de Kawasaki en Grupo Crosland, está en su mejor momento de ventas.