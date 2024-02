¿A cuánto asciende la inversión para llevar Motto by Hilton al Cusco?

La inversión es de aproximadamente US$5 millones. Es el primer Motto by Hilton en Sudamérica.

¿Eso incluye la construcción y la contratación de la franquicia?

Es básicamente el capex de la construcción. Dentro de ello está lo que se pagó por la franquicia.





¿Cómo consiguieron traer la marca ‘life style’ de Hilton para un hotel nuevo?

La etapa de construcción demoró dos años desde el 2021. En ese tiempo busqué traer una franquicia. Entonces a finales del 2021 e inicios del 2022 tomamos contacto con Hilton, a quienes les gustó la zona del hotel. Los planos con los que fue aprobado el proyecto del hotel calzaba con la intención de Motto, por tamaño de habitaciones, porque se busca un hotel que brinde un buen servicio al huésped que se quiera quedar algún tiempo en la ciudad.





¿Qué servicios brindarán?

Habitaciones con espacios eficientes, zonas sociales como el lobby o el restaurante. Nuestro restaurante se llama “The Dig”, que significa la excavación, que va a tener un concepto para que los clientes disfruten estar ahí y quieran estar ahí. Tendremos comida mediterránea con fusión peruana y estará abierto al público en general desde marzo, no solo a los huéspedes. Esperamos tener música en vivo, exposiciones, que tenga vida.

Fachada de Motto by Hilton en Cusco. (Foto: Compañía Hotelera Las Ruinas)

Entiendo que el hotel tardó en recibir licencia de construcción por estar ubicado sobre unas ruinas preincas.

En el terreno había restos de la cultura Killke, principalmente andenería. Entonces desde el 2016 hubo un monitoreo que tuvimos que hacer como anteproyecto con la Municipalidad del Cusco. Nuestro primer anteproyecto tenía 90 habitaciones, pero finalmente se aprobó otro para 60. Pero logramos hacer el cambio de uso del terreno.





Es decir, compraron el terreno y luego lo adecuaron como hotel sin afectar los restos arqueológicos.

Sí. Se entregó la superficie a la Compañía Hotelera las Ruinas por 45 años. Se encontraron andenes que no han sido tocados.

¿Vale la pena mantener en ‘stand by’ una operación millonaria por cuatro años sin saber si finalmente iban a obtener la licencia?

Cuando mi socio y yo vimos el terreno vacío que estaba a dos cuadras y media de la plaza de armas de Cusco nos pareció una buena inversión. El terreno nunca había sido tocado luego de la cultura inca.





¿Por cuánto tiempo tendrán la licencia de Hilton?

Tenemos la franquicia por 12 años. Siempre se puede analizar para renovar.





¿Cuándo podrían recuperar la inversión?

Recuperaremos la inversión dentro de seis o siete años, según nuestros planes.

En teoría no es un buen momento para abrir un hotel, vista la complicada situación de Machu Picchu.

Entre el Covid y el Gobierno de Pedro Castillo el negocio hotelero ha tenido dos años muy difíciles. Mi familia es de Cusco, estoy enamorado de Cusco, y ese es el principal motor de la inversión. Soy un apasionado de la ciudad.

El 2023 arrojó resultados que no fueron mejores que en el 2019 para el sector, pero dan a pensar con optimismo en los años siguientes. Esta situación de Machu Picchu es calamitosa, no tiene pies ni cabeza el reclamo contra la venta virtual. Esperamos que se vuelva a realizar el concurso para no darle excusa a quienes defienden la mafia. Creemos que eso se va a resolver y miramos con optimismo el 2024 y 2025.