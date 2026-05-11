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Resumen

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Raúl Díaz Díaz, gerente general de Lima Expresa, analiza la movilidad, una decisión que definirá la próxima década.
Raúl Díaz Díaz, gerente general de Lima Expresa, analiza la movilidad, una decisión que definirá la próxima década.
/ Antonio Melgarejo
Por Raúl Díaz Díaz

En el Perú, millones de personas pierden horas cada día en el tráfico. Es tiempo, productividad perdida y calidad de vida que se deteriora. Aun así, en cada proceso electoral, la movilidad urbana se trata como un tema secundario. Es un error.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.