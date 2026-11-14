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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Melissa Rodríguez Enciso

Mr. Paleta proyecta vender alrededor de 20.000 unidades de su denominada Papaleta durante noviembre, impulsada por la visita del papa León XIV a Lambayeque. De ese total, unas 10.000 se comercializarían durante los dos días de permanencia del pontífice en la región.

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