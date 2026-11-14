Nayib Hende, gerente general de Industrias Apakori, empresa propietaria de Mr. Paleta, señala que la proyección de noviembre equivale a multiplicar por diez las ventas habituales de este producto. “Desde julio de 2025 a la fecha, hemos vendido cerca de 30.000 Papaletas”, precisa.

El ejecutivo explica que, como parte de la campaña por la visita del pontífice, la empresa ha instalado paneles publicitarios con la forma de la Papaleta en distintos puntos de Chiclayo. La estrategia también incluye publicidad digital y material promocional en las mamparas de sus tiendas.

Un producto vinculado a un proyecto social

La Papaleta, elaborada con chocolate blanco, fue lanzada después de la elección de León XIV como papa. Además de su componente comercial, el producto está vinculado a un programa de reforzamiento escolar y comprensión lectora dirigido a niños de Chiclayo.

La iniciativa se desarrolla en alianza con la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, la ONG Voices of Help y la parroquia San Juan Apóstol, que proporciona el espacio donde se realizan las clases.

“El Papa antes de salir de Chiclayo ya había empezado este trabajo en reforzamiento escolar con niños. Era parte de sus preocupaciones para sus fieles de Chiclayo”, explica Hende.

Según Hende, el programa ha beneficiado a más de 60 niños, ha completado dos promociones y acumula más de 150 horas de reforzamiento escolar. Las clases se imparten dos veces por semana.

El ejecutivo explica que, tras el impulso inicial del lanzamiento, las ventas de la Papaleta disminuyeron durante algunos meses, lo que dificultó el financiamiento de la iniciativa. Sin embargo, las expectativas comerciales asociadas a la visita papal permiten prever una mayor disponibilidad de recursos para sostener el programa.

Como parte de la campaña, la empresa también incorpora el denominado Topping Celestial, una cobertura de chocolate blanco para sus helados de bola. El 20% de lo recaudado por este complemento se destina a una finalidad social.

Mr. Paleta prevé mantener la Papaleta en su oferta después de la visita del pontífice, siempre que conserve una demanda comercial suficiente. “En cuanto al Topping Celestial, lo más probable es que sí se mantenga en el portafolio”, señala Hende.

Ventas e inversiones

Más allá de la campaña vinculada a la visita papal, Mr. Paleta mantiene su expectativa de cerrar 2026 con un crecimiento de 30% en ventas. Según Hende, las ventas de la compañía acumulan un crecimiento de 29,8% en lo que va del año.

Los lanzamientos de los últimos años han ampliado el portafolio de Mr. Paleta, que actualmente incluye paletas, helados de bola y bombones. Según Hende, alrededor del 90% de los productos incorporados recientemente se mantendrá en el mercado.

“Para el 2027 vamos a lanzar nuevos sabores en casi todas nuestras categorías. Es innovación en sabores, no tanto en producto”, adelanta el ejecutivo.

Industrias Apakori culminó durante el primer trimestre de 2026 la ejecución de un plan de S/2,5 millones, desarrollado desde 2023. Los recursos se destinaron principalmente a maquinaria, mejoras en los espacios productivos y renovación de establecimientos.

La compañía trabaja ahora en un nuevo programa de inversiones por aproximadamente S/1,5 millones para el período 2026-2027, orientado a fortalecer su presencia comercial mediante nuevas tiendas, puntos de venta, distribuidores y el desarrollo del negocio entre empresas (B2B).

De acuerdo con Hende, la compañía espera completar la ejecución de aproximadamente el 60% de ese presupuesto durante 2026, mientras que el 40% restante se destinará a 2027, principalmente a la apertura de establecimientos.

Según estima, la planta utiliza actualmente alrededor del 60% de su capacidad instalada, mientras que el 40% restante podría aprovecharse para ofrecer servicios de maquila, es decir, fabricar helados para otras empresas que los comercialicen bajo sus propias marcas, así como para abastecer al canal moderno.

En paralelo, la compañía ha postergado para 2027 su proyecto de trasladarse a una planta propia de mayores dimensiones. “Hemos decidido que el 2026 sea un año donde se invierta más en el tema comercial, sobre todo orientado al B2B”, explica.

Nuevas tiendas en el norte

Mr. Paleta opera actualmente ocho establecimientos, seis en Chiclayo y dos en Piura. La compañía trabaja en la apertura de una séptima tienda en Chiclayo, prevista para antes de finalizar noviembre.

También mantiene conversaciones para incorporar un octavo establecimiento en el centro de esa ciudad.

En Piura, la empresa tiene como objetivo abrir al menos dos tiendas adicionales a las dos que ya opera, además de fortalecer su presencia mediante nuevos puntos de venta y distribuidores.

Una vez consolidada su expansión en Piura, Industrias Apakori evalúa ingresar a Trujillo durante 2027, año en que Mr. Paleta cumplirá una década en el mercado. Sin embargo, Hende reconoce que la decisión de inversión todavía enfrenta dificultades. “No tanto por el mercado, porque sabemos que es un mercado bueno, importante, sino lamentablemente por el tema de la seguridad”, explica.

Respecto de Arequipa, donde la marca operó anteriormente, el ejecutivo señala que todavía no existe un proyecto concreto de retorno y que la empresa busca un aliado estratégico para desarrollar ese mercado.

Lima tampoco forma parte de los planes de operación directa para 2027, debido al capital que requiere dicha expansión. No obstante, Hende no descarta evaluar oportunidades que puedan surgir mediante inversionistas o socios.

/ ALONSO CHERO

Proyecciones para 2027 y diversificación

De acuerdo con Hende, Mr. Paleta espera mantener un crecimiento de doble dígito en ventas durante 2027, apoyado principalmente en la apertura de establecimientos y la expansión hacia nuevos mercados.

Sin embargo, advierte que las condiciones climáticas representan un factor de incertidumbre. Si bien las altas temperaturas pueden favorecer el consumo de helados, una eventual transición hacia condiciones asociadas con La Niña podría afectar la demanda.

“Si eso llega a pasar definitivamente va a ralentizar el crecimiento porque la venta se va a contraer”, sostiene.

El ejecutivo también destaca que Industrias Apakori ha diversificado sus operaciones mediante el desarrollo del Grupo Apakori, que reúne a Mr. Paleta y las franquicias de Mr. Sushi y Oakberry que operan en Chiclayo. Según Hende, estos dos últimos negocios representan conjuntamente alrededor del 18% de los ingresos del Grupo.