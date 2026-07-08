Por Claudia Inga Martínez

El Mundial 2026 ha iniciado con fuerza y aunque nuestro país no participa en el torneo, la pasión mundialista ha generado gran expectativa también entre los peruanos, las marcas y los medios. La emoción ha venido calentando motores a lo largo de todo el año, ya que se calcula que más de 9,6 millones de televidentes han visto algún evento de fútbol durante todo el 2026, alrededor de más de 1.000 partidos (Copa del Rey, Supercopa de España, Liga1, amistosos, entre otros), nos cuenta Ana Laura Barro, CEO de Ibope para Perú y Centroamérica.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.