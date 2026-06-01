De acuerdo a un reporte del Bank of America, este torneo aportará US$40.900 millones adicionales a la economía global, generando un aproximado de 824 mil empleos. Se espera también alcanzar 6,5 millones de espectadores, casi el doble de 3,6 millones, la cantidad de asistentes al Mundial de Estados Unidos en 1994.

La cuenta regresiva terminó: la Copa del Mundo 2026 enciende motores con un show de inauguración histórico y lleno de estrellas. (Foto: FIFA)

Se estima también que la FIFA generará ingresos por US$13.225 millones en este ciclo mundialista, 75% más que en el realizado en Qatar 2022, siendo los derechos de broadcasting el principal ingreso, seguido de los patrocinios, de acuerdo a un reciente estudio de la consultora Sport Insider. (Ver infografía) En cuanto a asistencia y ‘hospitality’, indica el reporte, la FIFA prevé un aumento adicional en esta fuente de ingresos, ya que el mercado norteamericano sería más accesible que el catarí.

El reto a partir del 2026, explica la consultora brasileña, es mantener la asistencia a los estadios, incluso con la ampliación del torneo a 48 equipos. “Un mayor número de partidos probablemente genere nuevos récords de asistencia, pero aún está por verse si los partidos menos populares se agotarán”, analiza. La asistencia de público a los estadios es importante no solo por razones financieras, sino también para aumentar el valor de los derechos de transmisión y los patrocinios.

Infografía: Raúl Rodríguez/ El Comercio

Una novedad a partir de la Copa Mundial de 2026 es que el precio de las entradas es variable, en función de la demanda, la ubicación del estadio y la popularidad de los equipos, lo que ha generado cuestionamientos de los usuarios al considerarlas mucho más caras que en otras ediciones. Según recoge BBC, un asiento en la final costaba US$10.000, según los precios de la primera venta abierta de entradas. De hecho, el jueves pasado se supo que los estados de Nueva York y New Jersey abrieron investigaciones sobre la venta de entradas de la FIFA.

“Si no fuera por la postura de Trump sobre los conflictos internacionales, la guerra en Oriente Medio y los problemas internos, como la brutalidad policial contra los inmigrantes, no habría motivo para dudar del éxito del Mundial”, sostiene el reporte de Sport Insider.

Boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026: precios, fechas y cómo comprar entradas | Composición EC: AP / Freepik

Si bien el Perú no clasificó al Mundial, la pelota del consumo ya empezó a rodar en las últimas semanas con el álbum oficial, la venta de camisetas,indumentaria, televisores, y otros accesorios deportivos. Es más, de acuerdo a Worldpanel by Numerator, se espera un crecimiento entre el 10% y 15% en el consumo por el mes mundialista frente a un año sin este torneo. Patricia Buchhammer, Advanced Analytics Manager de la consultora, estima que el consumo podría ser de unos S/800 millones o más. “Probablemente sería mayor si Perú estuviese en el Mundial”, afirma. Además, aunque hay consumidores que comprarán dispositivos para ver la Copa del Mundo, el 76% de hogares indica que no. De los que sí lo harán, elegirán sobre todo televisores.

Buchhammer detalla que según el estudio de Worldpanel, identificaron que el 47% de los hogares peruanos son apasionados del fútbol, hogares que por lo general son numerosos, sobre todo en Lima y el norte del país. ¿Proyectan gastar igual o más que en el Mundial pasado? Según Worldpanel, un 33,4% dijo que gastará lo mismo y un 32,5% que gastará más.

El organismo rector del fútbol está aplicando un sistema de precios dinámicos para el torneo Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: AFP)

Además, el 90% de los consumidores señala que verá los partidos en casa, una ocasión de consumo que puede ser más larga, siendo que los partidos se darán en nuestra misma zona horaria. Aguas, snacks, cervezas, gaseosas, snacks y comida preparadas serán algunos de los productos más demandados.

Desde Backus indican que no hay una métrica exacta de cuánto más puede crecer la venta de cerveza en tiempos de Mundial, pero las estimaciones en general rondan un punto porcentual de aumento en ventas. “Sobre todo en los países donde hay más interés futbolístico. Tristemente la selección peruana no clasificó, pero esperamos que al menos entre medio punto porcentual o un punto porcentual pueda crecer el consumo de cerveza (por el Mundial)”, refiere Rodrigo Gallegos, director legal y asuntos corporativos de Backus. Según la compañía de AB InBev, que auspicia el torneo a nivel global con Budweiser, menciona que en Perú se consumen 43 litros per cápita al año.

En el Perú se consumen unos 43 litros per cápita al año.

La cancha del consumo

En el Perú, cada Mundial mueve mucho el consumo y este año hay optimismo entre las pymes, nos cuenta Rodolfo Ojeda, presidente del gremio de la Pequeña Empresa de la CCL.

“No estamos hablando solo de fútbol, estamos hablando de reuniones familiares, restaurantes llenos. Desde el gremio estimamos que las ventas vinculadas al Mundial podrían crecer entre 12% y 18% frente a un año normal (sin Mundial). Y eso se va a sentir sobre todo en gastronomía, comercio,delivery, textil, tecnología y entretenimiento”, detalla.

Gamarrinos impulsan sus negocios y emprendimientos con motivo del Mundial. (Entrevista: Isabel Medina / Trome. Foto: Andina).

El ejecutivo agrega que hay un factor emocional muy fuerte este año, ya que probablemente estemos viendo el cierre de una era histórica del fútbol mundial y eso genera muchísimo interés entre consumidores y marcas. “Ya hay una alta demanda de camisetas de Argentina y Portugal, especialmente vinculadas a Messi y Cristiano Ronaldo. Creemos que ese componente emocional podría sumar entre 3% y 5% adicional al movimiento comercial relacionado al torneo, sobre todo en merchandising, gastronomía y reuniones”, asegura. Las camisetas, cuenta, lideran la demanda. En promedio, hoy el ticket de compra está entre S/80 y S/250 dependiendo del producto y del tipo de consumo. Para Ojeda, el movimiento económico que traerá la Copa del Mundo para las pymes podría superar los S/1.500 millones durante junio y julio en el país.

El alza del combustible impacta y existe cierta presión en costos logísticos y transporte, pero tratan de no trasladar todo el incremento al consumidor para no frenar las ventas. Además, este Mundial puede ayudar bastante a compensar una campaña otoño-invierno irregular por El Niño para las pymes, sobre todo en textil y retail. Dado que la campaña mundialista coindice con el Día del Padre, Ojeda cree que podría darle un impulso adicional de entre 10%y 15%.

Desde Ripley aseguran que las proyecciones son muy positivas, en particular para televisores, por su relación directa con la experiencia de ver los partidos en casa. Aseguran que se ha dado de manera más gradual frente a otros años debido a que desde fines del año pasado se adelantó consumo por la liberación de AFP, por lo que ahora hay una demanda más contenida y la industria sale con mayor agresividad comercial de cara al Día del Padre, indica María Pía Cisneros Boracchia ,Gerente Divisional de Electrónica

Por el lado de Mercado Libre, tecnología, camisetas deportivas, parrillas y sets para recibir invitados han tenido un crecimiento importante en la plataforma. Además, el factor emocional se tradujo en una mayor intención de coleccionar, donde álbumes y artículos alusivos a Messi y CR7 han tenido un gran interés.A nivel de camisetas, la más buscada es la argentina, seguida de la española.

Si bien no se ve un ‘boom’ por televisores, sí que estos mueven la aguja. El denominado “Efecto Mundial” históricamente duplica las ventas de televisores en Perú, remarca Roberto De La Cruz, vicepresidente de TCL Electronics Perú. Por ejemplo, en el 2014 sin una clasificación del equipo peruano, las ventas crecieron 46%. Sin embargo, en 2018, con la clasificación de Perú, las ventas de TV crecieron 90%. Este año, indica, los analistas proyectan un crecimiento de entre 10% y 15% en ventas como efecto directo del evento deportivo.

Podría ser este Mundial 2026 el último que jueguen la estrella argentina y el astro luso.

El incremento, asevera, se empieza a notar desde marzo pero alcanza su pico máximo entre mayo y junio. “En TCL, venimos experimentando un crecimiento 35% entre marzo y abril, comparado con el año anterior”, anota. Estiman un crecimiento significativo y una búsqueda por televisores más grandes, de más de 75 pulgadas. El ejecutivo confirma que algunos componentes de las TV están teniendo incremento de precios, pero anota que también existe competencia en el mercado.

“Desde mediados de junio a fines de julio, se cruzan el inicio del Mundial, el día del padre y el pago de la ‘grati’, lo que representa un escenario ideal para el mercado”, expresa.

Ricardo Kanai, gerente de ventas de televisores y audio de LG Electronics Perú, comenta que la demanda de TV viene con mucho dinamismo a pesar de no haber mucha comunicación masiva, lo que atribuye a la coyuntura política, que impacta en el consumidor y en su racionalidad para consumir bienes y servicios. Sin embargo, agrega, el mercado viene crecido a doble dígito en valor soles y en unidades.

Gente viendo partidos del Mundial. / DANTE PIAGGIO

El mercado total de TV viene creciendo en el acumulado de enero a abril en 16% en valor y 25% en unidades frente al año pasado. La proyección es que el mercado total de TV crezca 40% en valor y 50% en unidades vs el mismo periodo 2025. Frente al Mundial pasado se estima un crecimiento del 15% en valor. Y si comparamos con el Mundial de Rusia 2018, esta campaña tendría decrecimiento de 20% en valor, ya que ese año clasificó Perú luego de 36 años. “El ticket promedio actual del mercado de TV es de S/1.150. El ingreso de nuevas marcas ha impactado en las unidades vendidas y eso genera que el ticket se haya reducido en los últimos 5 años en un 30%”, resalta.

Desde Samsung confían en que será una campaña beneficiosa, ya que en los últimos tres mundiales los crecimientos anuales fueron positivos. Las TV de igual o más de 75 pulgadas y de tecnología QLED vienen creciendo entre doble y triple dígito desde el año pasado.

En base a su experiencia en los últimos mundiales, Didi señala que las categorías con más demanda durante los partidos han sido pollo, alitas, comida rápida y comida peruana. Por su parte, desde PedidosYa Perú comentan que al ser un evento que durará casi dos meses, habrá un impacto positivo.

Si se toma como referencia la edición del 2022, los días de partido generaron un crecimiento aproximado de casi 10% en pedidos frente a días regulares, menciona Melissa Tejada, su directora de Marketing. Una cifra que se expande en partidos de alta expectativa. “En 2026, al jugarse el Mundial en Norteamérica, sabemos que parte de esa demanda migrará hacia la tarde y la noche. Por eso, además del almuerzo, vemos una oportunidad importante en la cena, especialmente en partidos de alta convocatoria como los de las selecciones de Brasil, Argentina y Portugal”, apunta. Es así que frente al año pasado, estiman crecer más de 15% en pedidos en horario de almuerzo y cena. En vista de que también crecerá el consumo en grupos, se espera que el ticket promedio se eleve un 5%.

El Quick Commerce, que se activó desde antes del torneo con productos como álbumes y accesorios, dio señales de crecimiento unas 6 semanas antes de la inauguración, con una aceleración más marcada desde tres semanas antes. Agrega que el cruce con la campaña del Día del Padre fortalecerá el consumo.

Hinchas.

Rappi, por su lado, proyecta que esta temporada mundialista impulse un crecimiento de hasta 35% sobre todo en Turbo y Restaurantes.La expectativa también es superar los resultados registrados durante el último Mundial. Solo en días de partido,Rappi espera superar las 20 mil órdenes en Turbo y alcanzar más de 90 mil pedidos en restaurantes, dice Alonso Palomino, gerente regional de Rappi Perú.

En Turbo, las categorías más demandadas antes de un partido son cervezas, licores, snacks, hielo y energizantes, mientras que en restaurantes lideran hamburguesas, pizza y pollo crujiente. También destacan productos asociados a la cultura futbolera, como camisetas, álbumes y figuritas coleccionables.

“Las categorías vinculadas al coleccionismo y a la experiencia mundialista vienen mostrando un crecimiento sostenido frente a semanas regulares: el 40% de los pedidos de Turbo incluyen algún producto de Panini”, sostiene Palomino.

¿Quieres completar el álbum del Mundial 2026? Así puedes hacerlo y ahorrar mucho dinero | Foto: Composicón EC / Gémini IA

Los peruanos, en su mayoría, verán el Mundial en casa, pero siempre están quienes querrán ir a aprovechar la cercanía y ver a sus ídolos en alguna de las sedes del torneo. Es así que Despegar observa que sobre todo los peruanos están viajando hacia Estados Unidos, y luego a México y a Canadá, durante las fechas del evento.

“Desde el año pasado empieza a tener un crecimiento sostenido, como desde el Black Friday y el Cyber Monday que son los eventos que se tienen en noviembre. Hay gente que planifica con anticipación y aprovecha estos eventos”, explica Juan Carlos Aguilar, gerente comercial de Despegar Perú.

La demanda ha subido entre 40% y 50% por el Mundial hacia estos destinos, calcula. Un crecimiento importante. Para Aguilar, es un evento que genera mucho interés por el que se puede viajar para vivir la experiencia y buscan, sobre todo, paquetes con un tiempo de estadía, de más de una semana, en promedio. Y hay de los dos grupos: quienes van desde el inicio y quienes prefieren ir para las fases decisivas hacia el final del evento.

Ya en conteo regresivo, todo va quedando listo para el evento que detendrá el mundo deportivo hasta el 19 de julio.