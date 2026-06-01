Por Claudia Inga Martínez

Cada cuatro años el mundo se paraliza ante la fiesta más importante del fútbol mundial. El pitazo inicial se dará el 11 de junio y aunque el Perú no alcanzó un cupo para esta cita, los peruanos ya tienen marcada la fecha en el calendario. Este Mundial 2026 será diferente, no solo porque se realizará en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá, sino porque por primera vez habrá 48 selecciones de fútbol -fueron 32 desde 1998-disputando la Copa en un total de 104 partidos. También posiblemente sea el último torneo de estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y porque esta edición aspira a ser uno de los mundiales con mayor impacto económico.

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