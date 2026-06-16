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Resumen

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Tras la pandemia, Natura ha atravesado una profunda transformación marcada por la integración de Avon, la reorganización de sus operaciones para enfocarse exclusivamente en Latinoamérica y la expansión hacia nuevos canales de venta, más allá de su tradicional red de consultoras.

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Entrevista