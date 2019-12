La compra de regalos navideños a última hora y hasta la cena de Nochebuena tienen ahora en los aplicativos de delivery —Glovo y Rappi— a grandes aliados en esta Navidad. Ambos aplicativos se han preparado para aprovechar esta campaña y han lanzado botones especiales para esta fecha de gran movimiento comercial, por lo que podemos ver en estas 'apps’ desde Santa SOS (para compras de regalo urgentes) en Glovo y el envío de cenas navideñas completas listas para servir en Rappi. Ambos aplicativos coindicen en que estas fiestas les permitirán crecer 10% en ventas.

“Proyectamos crecer a ese nivel durante todo el mes de diciembre gracias a botones como Santa SOS, en alianza con Real Plaza (Salaverry y Primavera), a fin de comprar regalos en cualquiera de las tiendas de estos ‘malls’, y con el delivery de comida y mensajería los días 24 y 25 de diciembre", sostiene Stephanie Hoyle, directora de márketing de Glovo Perú.

La ejecutiva ,además, indica que para esta Navidad el usuario utilizará de manera más frecuente los botones de ‘courier’, ‘Lo que Sea’ (compra de cualquier artículo que entre en el bolso) y Navidad (habilitado por estas fechas) para realizar sus compras navideñas.

Por el lado de Rappi, José Ignacio Bernal, country manager de la ‘app’ en el Perú, señala que son las categorías de moda, juguetes, tecnología y supermercados las que más se dinamizarán durante estas fiestas navideñas. " Si bien en Navidad el consumo se concentra en regalos y otras verticales, estimamos que el rubro de alimentos también tendrá un crecimiento importante", afirma.

El aplicativo de origen colombiano tiene una sociedad con el Jockey Plaza, a fin de que los usuarios puedan realizar sus compras y enviar sus regalos navideños desde este centro comercial.

MÁS ALIADAS PARA LOS REGALOS

Tanto Rappi como Glovo remarcan que para realizar estas compras cuentan con un equipo de ‘shoppers’ que se encarga de realizar la búsqueda del obsequio y realizar la compra según los requerimientos para luego entregarlos a los repartidores.

Rappi estrechó una alianza con la tienda 'fast fashion' H&M para que los usuarios puedan recibir sus compras a través del 'app'.

En el caso de Rappi, que también ha estrechado una alianza para el envío de compras de la tienda de ropa 'fast fashion’ H&M, Bernal adelanta que están ampliando la cantidad de tiendas socias a medida que se acerca el día central de Navidad.

“Esta semana empezamos con Crisol, y en los próximos días empezaremos con Kids Made Here, iShop y otras tiendas”, comenta a El Comercio. Adidas, La Curacao North Face, Kipling, Sony, Crisol y Avon son otras de las tiendas de las que también se puede comprar a través del ‘app’ en estas fechas.

Glovo no se queda atrás. Hoyle cuenta que hasta el momento los usuarios del aplicativo pueden realizar sus compras directamente con la juguetería Caramba, Rosatel, SBS Librería Internacional, Tai Loy, Phantom, Casa & Ideas, The Hanger, Jardín del Zen, Bombón Rojo, Amphora, Electrodomésticos Mesajil Hnos., entre otros, a través del botón Regalos. No descarta incorporar más tiendas.

NAVIDAD DE LOS OLVIDADIZOS

Según cuentan desde Glovo, en el ránking de la campaña navideña el año pasado, hubo muchos usuarios que olvidaron comprar sus regalos y recurrieron al ‘app’ para salvar la situación. Por esa razón, el mismo 24 de diciembre la demanda se concentró en el botón ‘Lo que sea’, mediante el cual los repartidores de Glovo fueron los encargados de realizar las compras navideñas el mismo 24 de diciembre.

Como dato curioso, Glovo cuenta que en la Nochebuena del año pasado recibieron gran número de pedidos de pollo a la brasa y hamburguesas. (Foto: Archivo)

“El mismo 24 alcanzamos el punto más alto en ventas y esto puede durar hasta el 31 de diciembre”, cuenta Stephanie.

Por su parte, desde Rappi estiman que la mayor cantidad de sus ventas se concentrará también el 24 de diciembre, muy cerca a la Nochebuena. La ‘app’, que desde hace seis meses ha incorporado las RappiVans, afirma que estas le permitirán realizar entregas de productos de gran tamaño como compras de supermercados, televisores, artículos de decoración, entre otros.

CENA NAVIDEÑA

La preparación para la cena de Nochebuena podrá -quizá- ser un poco más simple en tiempos de este tipo de ‘apps’ . Desde Glovo tienen la expectativa de que el delivery relacionado a la cena navideña crecerá en un 5% frente a la navidad pasada. “Muchos usuarios olvidan ingredientes de último minuto para la cena el mismo 24 o desde fechas anteriores para reuniones de amigos o familiares”, refiere Stephanie.

Apps de delivery aprovecharán oportunidad en cena navideña. (Foto: iStock)

Como dato curioso cuenta que, según la data recogida el año pasado, los platos de comida más demandados en el ‘app’ para la cena de Navidad fueron el pollo a la brasa y hamburguesas.

Bernal puntualiza que en Rappi han implementado el botón de ‘Armar cena navideña’ , con el que estiman que más de 3 mil familias limeñas cenarán esta Navidad una comida entregada por esta ‘app’.

¿LISTOS PARA LA ALTA DEMANDA?

Ambos aplicativos se han preparado para cubrir la importante demanda que se está generando mientras se acera la Navidad, aseguran los ejecutivos entrevistados. Según Hoyle de Glovo, la ‘app’ está trabajando de manera conjunta con sus establecimientos afiliados y repartidores para ser más eficientes con la plataforma. “Puntualmente hemos mejorado en tiempos de espera y envío del producto hasta el usuario final”, explica.

Por el lado de Rappi, cuenta Bernal que los 'shoppers’ especializados que apoyan con las compras les permite asegurar mejores tiempos de “picking” (elección de productos), así como su amplia flota de repartidores.