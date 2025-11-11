Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Nestlé Perú: “El 50% de nuestras ventas vienen de marcas locales como D’Onofrio o Sublime”, ¿qué nueva marca llegará qué planes tiene?
Resumen de la noticia por IA
Nestlé Perú: “El 50% de nuestras ventas vienen de marcas locales como D’Onofrio o Sublime”, ¿qué nueva marca llegará qué planes tiene?

Nestlé Perú: “El 50% de nuestras ventas vienen de marcas locales como D’Onofrio o Sublime”, ¿qué nueva marca llegará qué planes tiene?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A pocos meses de Navidad, Nestlé se prepara de la mano de su marca más icónica: D’Onofrio. Con miras al 2026, la compañía alista innovaciones como el viaje de Nescafé al mundo de los helados y de bebidas frías, así como el ingreso de la marca Nature’s Heart, con la aspiración de duplicar su tamaño en cinco años. En su primera entrevista desde que asumió el mando de la operación peruana, Luis Villavicencio, CEO de Nestlé Perú y Bolivia, nos cuenta-durante CADE Ejecutivos 2025- los siguientes pasos de la compañía, su estrategia y las inversiones que alistan.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC