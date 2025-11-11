Nestlé Perú: “El 50% de nuestras ventas vienen de marcas locales como D’Onofrio o Sublime”, ¿qué nueva marca llegará qué planes tiene?

- ¿Cuál es su lectura del mercado y cómo está esperando Nestlé cerrar este 2025 en el país?

Tengo muchas noticias para este cierre de fin de año. Antes de hablar de las expectativas para el futuro, quisiera hablar de lo que es este cierre de año para nosotros. La primera novedad está en D’Onofrio, una marca de las más queridas. Estamos entrando en la etapa final del año donde D’Onofrio es la máxima protagonista de la compañía. Hemos decidido que D’Onofrio tenga una megacampaña conjunta (panetones por Navidad y helados por el verano) como una ‘megabrand’, compartiendo el concepto de gozar de la vida y los pequeños momentos.

- Precisamente, cerca a Navidad, la categoría de panetones se mueve mucho más en Perú frente a otros mercados de Nestlé. ¿Cuán importante es hoy en día esta categoría para la compañía?

Es una categoría muy relevante. Perú como mercado es uno de los más importantes de panetón en el mundo, supera a Italia en el consumo per cápita y es uno de nuestros negocios más relevantes. Sin lugar a dudas, tenemos dos marcas icónicas como panetón D’Onofrio y Buon Natale, que es el líder en Arequipa y en Cusco, y D’Onofrio es el líder total de la categoría.

- ¿Cuánto proyectan crecer en esta campaña navideña?

Este año tenemos un plan de crecimiento muy importante, pensamos crecer más de 5% orgánicamente, así que estamos con una expectativa muy grande y espero que la campaña la puedan descubrir en unos pocos días que ya salimos al aire.

- ¿En qué va a consistir la campaña?

Es una campaña 360 que va a sorprender con el concepto de ‘megabrand’, con la que queremos combinar las dos potencias que tienen las categorías tanto de helados como de panetones. Va a ser conectar dos mundos, el gozar de la vida, el encuentro navideño y el verano con los helados. Y, también tenemos más novedades con D’Onofrio; hemos hecho una alianza con Netflix, con (la serie) Stranger Things y Sin Parar en dos segmentos: cono y sándwich. Ha sido un lanzamiento tremendo, estamos muy contentos con la reacción del consumidor.

- Respecto a lo primero, la combinación del mundo de helados y de panetones, recuerdo que hace unos años tuvieron un producto que los fusionaba en un solo producto. ¿Veríamos también algo similar a nivel de producto?

No va a haber una fusión en producto, pero sí hay una mirada única como marca. Hemos unido la administración de los dos negocios, hay un director que maneja los dos negocios y todo un equipo de marketing está pensando en cómo conectar la esencia de D’Onofrio. Estamos muy contentos por ese ‘approach’. Y en línea con nuestro propósito de tener un portafolio cada vez más sostenible y saludable, puedo anunciar la integración al 100% del negocio de Nature’s Heart, una compañía de productos ‘plant based’ (de origen vegetal) que hemos incorporado a la compañía con una inversión en Latinoamérica de US$100 millones. Esa inversión pretende poner a Nature’s Heart en un espacio que el consumidor está demandando y valorando.

- ¿Qué productos son los que están ingresando en su portafolio?

Es un portafolio 100% ‘plant based’, ya estaba en el mercado, pero ahora de la mano de Nestlé, incorporándola 100% a toda nuestra red de distribución. Se va a tener bebidas vegetales a base de avena, de coco, de almendras; también té, infusiones, cremadores vegetales y snacks. Todo eso va a ser un portafolio super especial para nosotros e incorporar Nature’s Heart a nuestra estrategia tiene todo el sentido para tener un portafolio saludable y sostenible a a la vez.

- ¿Esos productos ya se están empezando a ver en las góndolas?, ¿Cómo avanzará la cobertura de estos productos?

A partir de octubre ya las dos fuerza estamos integradas al 100%, así que ya están disponibles. Hoy se están viendo mucho más en Lima, pero esperamos llegar a fin de año con una cobertura nacional.

- ¿A qué segmento se está buscando llegar con ellos?

Hay un consumidor que disfruta de este segmento, que está preocupado por cómo se alimenta y queremos llegar a ellos con un portafolio amplio. Ya tenemos esta propuesta integrada, con lo cual van a haber muchas novedades para el próximo año. Estamos trabajando en cómo ampliar el portafolio de esta gran marca con la que tenemos una ambición muy grande, que es duplicar el negocio en 5 años acá en Perú.

Heladería y helados D’Onofrio

- Hace unos años también incorporaron al mercado peruano su primera heladería con Antica Gelatería del Corso.

Sí, esta es la primera heladería con receta 100% italiana, con ingredientes 100% naturales. Hicimos una inversión de más de US$500.000 para establecer nuestra primera heladería y seguimos invirtiendo para expandir ese negocio.

- ¿Cuáles son los primeros resultados y cómo viene el plan de crecimiento?

La aceptación ha sido maravillosa y creo que tiene algo muy especial, que es la receta. Es el típico gelato italiano producido en la misma tienda. La gente puede ver cómo se elabora y los productos son 100% naturales. Estamos muy contentos y pensamos expandirlo. Todavía estamos definiendo los lugares, pero seguramente habrá una expansión. Y obviamente con nuestra línea de helados D’Onofrio, seguimos expandiéndonos. De hecho, en invierno lanzamos Sin Parar Chocobakey. Es la primera vez que hacemos un lanzamiento en invierno, cuyo diseño provino de nuestros consumidores.

- En el caso de Antica Gelatería del Corso, ¿el próximo año podríamos ver un nuevo local?

Supongo que el año que viene ya vamos a tener la segunda tienda, así que ya te contaré, cuando pueda, en dónde nos vamos a localizar.

- ¿Qué ubicaciones tienen en mente?

Todavía preferiría no contar mucho, pero sí estamos evaluando la expansión porque ha sido un gran éxito.

- ¿Cuál es el ‘market share’ de D’Onofrio en helados?

D’Onofrio es la marca más relevante, llega casi al 80% de ‘market share’, eso nos llena de orgullo, pero también de compromiso para seguir sorprendiendo al consumidor año a año.

Foto: Antica Gelatería del Corso.

- El verano pasado tuvo un clima más frío, ¿cuáles son las expectativas para esta campaña de verano?

La categoría de helados es estacional, tenemos mucha dependencia del clima, eso es cierto, pero la verdad es que es una categoría en la que el consumidor y todos nuestros clientes valoran la cercanía. Estar cerca con nuestros más de 5.000 carritos de D’Onofrio hace que el impacto del clima sea un poco menos pronunciado. Evidentemente el clima impacta en nuestras ventas, pero esperamos un muy buen clima en esta campaña, no solo en términos de temperatura, sino también un buen clima de crecimiento para Perú para el próximo año.

Luis Villavicencio, CEO de Nestlé Perú y Bolivia. FOTOS: JOEL ALONZO / Joel Alonzo

- ¿Se tiene ya alguna expectativa de cuánto podría ser el desempeño en esta campaña de verano?

La campaña empieza ahora y termina en el verano como tal, pero esperamos presenciar un doble dígito. Tenemos buenas expectativas en la categoría de helados.

- ¿Cuántas innovaciones están proyectando para esta campaña? ¿Se van a incorporar más innovaciones como las que han realizado en los últimos años? ¿Vamos a ver a otras categorías de Nestlé viajando al mundo de los helados?

Este año toda la apuesta está hecha con Netflix, pero también hay más lanzamientos. Está también Nescafé Capuchino en helado. Es un lanzamiento espectacular de la mano de Nescafé, con lo cual esperamos tener otro nuevo espacio para esta categoría. Seguimos innovando también con marcas que vienen de confitería hacia el mundo de helados, pero te diría que las estrellas para esta temporada son la alianza con Netflix y Nestlé Capuchino en helados.

- ¿Qué inversiones preparan en la planta y en la cadena logística? Hace unos años invirtieron en un gran centro de distribución en Ate.

Tenemos varias inversiones para el año que viene. En nuestra reunión anual del comité de dirección, donde nos juntamos para planificar los próximos 3 años, realmente estamos definiendo las inversiones para el futuro. Para el 2026 hay algunos pilares fundamentales: el desarrollo permanente de nuestro equipo, seguir trabajando en eficiencias -que es la manera de mantener nuestros costos de manera controlada para ser competitivos en el mercado- y la otra palanca, sin lugar a dudas, es la digitalización y toda esta posibilidad que nos da la Inteligencia Artificial para tener procesos más ágiles. Por último, también la conexión bien cercana con consumidores y clientes.

Tenemos muy buenos planes para el 2026, siempre basados en estos pilares, pero estamos pensando en un futuro para Nestlé en Perú y en Bolivia más que prometedor, en especial enfocándonos en Perú, porque lo vemos como un gran mercado y muy relevante dentro de Latam para Nestlé.

- ¿Cuánto representa hoy en día el mercado peruano dentro de toda la operación de Latam para Nestlé?

Obviamente los mercados más grandes son Brasil, México y Chile. Después de Chile, el siguiente mercado es Perú; se ubica en el cuarto lugar de las operaciones en Latam. Pero lo más importante no solo es la posición que tenemos, sino la impronta que tiene y el arraigo que tiene en Perú, donde el 50% de nuestras ventas vienen de marcas locales que Nestlé tiene en el Perú.

Tenemos marcas que todos los peruanos aman, como D’Onofrio y Sublime -que es el referente para el chocolate-, Kirma, es otra marca 100% local, y obviamente Ideal, nuestra marca de leche evaporada.

Sublime.

- ¿Las marcas que ha mencionado son las que apalancan hoy el crecimiento de Nestlé en Perú?

El 50% de nuestras ventas vienen de marcas locales, de marcas que cuidamos y obviamente son parte del crecimiento, pero nuestra expectativa es crecer con todo el portafolio, que se termina completando con nuestras marcas internacionales potentes como Nescafé, Milo, Nesquik. Inclusive hasta Nespresso, que es otro de los negocios que tiene el Grupo en Perú.

- Del portafolio de marcas internacionales, ¿cuál es hoy en día la marca que tiene una mayor presencia o la que apuntan a que crezca más en el Perú?

Tenemos un plan muy agresivo en café. Nescafé trae grandes sorpresas. La primera es nuestro lanzamiento de Nescafé frío con Nescafé Ice como una de las innovaciones para este verano, rompiendo con la estacionalidad del café y llevándolo a una ocasión de consumo de verano. Es una apuesta muy grande en el portafolio de Nescafé y tendremos más innovaciones para el próximo invierno.

- ¿Estas innovaciones se verán a partir de abril o mayo?

En abril van a haber novedades con Nescafé. La primera es Nescafé Ice, que va a ser un furor tener una nueva experiencia de café en verano, algo super valorado por nuestros consumidores, sobre todo, por los más jóvenes.

- ¿Nescafé Ice será como una bebida ‘ready to drink’ o soluble?

Se trata de una línea que es para preparar, te permite también hacer tu propia bebida.

Estrategia e innovaciones

- ¿Cuál es la visión estratégica para los próximos tres años en el Perú?

Tenemos el objetivo de mantenernos fieles a nuestro propósito, que es desarrollar el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida de hoy y de las generaciones futuras. Queremos crecer por arriba de lo que crece el resto de los mercados, porque el Perú nos da una gran oportunidad, confiamos en nuestras marcas y en nuestro equipo.

- ¿De cuánto sería ese crecimiento?

Esperamos para el año que viene un crecimiento por arriba del 5%, estamos terminando de definir las inversiones, pero vemos que va a ser un muy buen año para Nestlé y seguro para el Perú también.

- En el horizonte de los próximos tres años, ¿cuánto están previendo invertir en sus plantas y el desarrollo de sus marcas?

La inversión que tenemos planificada para los próximos 3 años en términos de inversión en fábrica es más de US$10 millones.

Pero la inversión no es solo en fábrica y tecnología, también estamos invirtiendo en nuestras marcas y en comunicación. La campaña de la que te hablé, la de D’Onofrio, este año tiene una inversión de 50% más en valor que el año pasado. Una campaña que realmente esperamos que llegue al consumidor y nos permita conectar con él.

- ¿Para los próximos tres años veremos el ingreso de nuevas marcas del portafolio internacional?

Sí, KitKat ya es parte de nuestro portafolio peruano y en varios formatos, porque KitKat no solo llega en chocolates; ya está en el portafolio de helados y ha sido un furor. El año pasado lo lanzamos en varios formatos.

Y ahora tenemos una plataforma, una categoría que llamamos Chocobakery, que es un lanzamiento que hemos hecho este año, una de las expansiones para confitería que une dos mundos, el de chocolatería y de galletas en un mismo producto. Este año lanzamos la categoría y el año que viene vamos a expandirla a nivel nacional.

- ¿Con qué marca están lanzando esta nueva categoría?

Viene bajo el paraguas de la marca Nestlé y ya está en varias presentaciones. Este será uno de los pilares de crecimiento de la categoría de confitería, junto obviamente con Sublime, Princesa y Triángulo, que son nuestros líderes del mercado en chocolates.

- Del total de ventas de Nestlé, ¿cuál es la categoría que más crece y/o cuál es la categoría más relevante dentro de sus ventas por su crecimiento?

Dentro del portafolio, chocolatería es, sin lugar a dudas, uno de los pilares de crecimiento para el año próximo. También, café y helados, estas son las tres categorías de mayor relevancia para nuestro plan del 2026.

30 de marzo del 2009. Hace 16 años. D'Onofrio vendió diez millones de helados con oferta de S/. 1.

Precios, consumo y proyecciones

- Los precios del cacao han mostrado una tendencia alcista, ¿cómo repercute esto dentro de la estructura de precios de sus insumos?

Hemos tenido años bien difíciles con respecto a costos de materias primas, pero evidentemente ese costo tenemos que administrarlo con eficiencia para no sea trasladado al precio del consumidor. Hemos trabajado muy duro encontrando eficiencias y alternativas para poder brindarles el mejor precio posible en todas nuestras categorías.

- A pesar de ello, ¿ha sido necesario trasladar alguna parte al precio final?

Siempre hay alguna parte que se traslada, pero nuestra filosofía es trabajar primero en nuestras eficiencias internas para tratar de que ese incremento sea lo menor posible, pero es parte de nuestra realidad. Lamentablemente en los últimos dos años hemos visto incrementos en el precio de los ‘commodities’, tal vez los mayores de la historia, y nuestro papel es buscar eficiencias para reducir ese impacto.

KitKat, marca del portafolio internacional de Nestlé.

- ¿Este aspecto también lo tienen en consideración dentro de sus planes y estructura de precios de los próximos tres años?, ¿se prevé que se mantenga al alza?

Sí, pero hay algunos pilares que tenemos que cuidar. Nunca vamos a poner en riesgo ni la calidad ni la seguridad, pero siempre vamos a trabajar para hacer las cosas de manera más eficiente a fin de poder tener los mismos precios en el futuro.

- Hace un año, Nestlé anunció la apertura de una tienda Nestlé en San Isidro, ¿abrirán más locales?

Abrimos Tienda Nestlé hace ya un año y medio. La abrimos primero para el personal, pero hoy podemos decir que ya está abierta para todo el público. La idea es tener una sola tienda, no pensamos expandirla. Queremos que en esta tienda el consumidor pueda encontrar experiencias totalmente diferentes, un portafolio de Nestlé de todo el mundo, categorías que tal vez no están siempre presentes en el Perú, que sea el ‘lighthouse’ de Nestlé para que los peruanos puedan conocer todas las oportunidades que tiene la compañía en el portafolio, en un ambiente cálido.

Tenemos productos que no siempre están durante todo el año, que traemos como promociones especiales para quienes visitan esa tienda. Es una experiencia distinta.

- Ha comentado que están abriendo y explorando nuevas ocasiones de consumo, ¿hay algunas ocasiones que no hayan sido desarrolladas en el mercado local?

Estamos permanentemente viendo y escuchando al consumidor. La innovación es uno de los pilares de crecimiento de la compañía, no puedo adelantar lanzamientos del año que viene, pero siempre estamos conectados con la necesidad del consumidor. El próximo año tendremos novedades.

Helados. Fotos: JULIO REAÑO/@PHOTO.GEC / JULIO REAÑO

- Hay algunas empresas en el mundo que han comentado que han utilizado la Inteligencia Artificial como parte del diseño de sus lanzamientos y productos nuevos. ¿Nestlé también lo está incorporando en esta fase?

La Inteligencia Artificial es parte de nuestra realidad. Para todos los procesos de digitalización, sí estamos abiertos y estamos usando Inteligencia Artificial, pero a la hora de innovar, lo que más nos importa es escuchar al consumidor. No hay nada que reemplace lo que el consumidor nos dice.

- ¿Cómo ve el entorno de inversión en el Perú? Hemos tenido unos remezones políticos últimamente y nos acercamos también a un nuevo periodo electoral. ¿De qué manera esto influye en el sector consumo y cómo nos pone dentro de las proyecciones a futuro de la compañía?

Nestlé es una compañía que piensa en el largo plazo. Estamos acostumbrados a operar en diferentes mercados y en diferentes contextos. Por eso yo siempre soy optimista. Estoy hace poco más de un año en el Perú, pero lo que puedo ver hoy, junto a colegas de otras industrias, es optimismo. Me parece que Perú tiene todas las condiciones para ser protagonista en Latinoamérica.

- ¿No hay algún efecto en el consumo con estos cambios y en un año electoral?

Por supuesto que un proceso electoral siempre trae algún movimiento, pero es normal y es algo a lo que estamos acostumbrados. Son cambios normales. En Perú hemos cumplido 85 años este 2025, con lo cual hemos visto más de un proceso democrático. Un proceso democrático es siempre una fiesta cívica y acompañamos ese proceso. Tenemos una mirada de largo plazo, con lo cual todas las condiciones que tiene hoy Perú son favorables para el desarrollo.