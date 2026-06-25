Con este aprendizaje, afirma, este 2026 decidieron empezar la campaña desde el inicio de mayo, cuando oficialmente empieza el invierno, a pesar del fenómeno de El Niño.

“Como líderes de la categoría debemos ser los que demos inicio a la temporada y hemos salido con muchas novedades. Desde abril lanzamos las innovaciones con Sublime y Nestlé”, adelanta. De otro lado con KitKat, que es su marca número uno en el mundo, alistan novedades a partir de septiembre. “Y más allá de la coyuntura climática, estamos convencidos de que cuando nos concentramos y tenemos campañas de comunicación centradas en lo que realmente el consumidor nos pide, logramos activar frecuencia y recordación de marca”, menciona la ejecutiva a Día1.

Kit Kat. (Foto: Pixabay)

Es por eso que este año tendrán una apuesta muy agresiva y la proyección, según cuenta Reategui, es crecer a doble dígito, un resultado que se ha tenido en el primer trimestre con Sublime, ya que a pesar de que no empieza el invierno, hay otras estaciones y campañas relevantes para la categoría como San Valentín, Pascua o el Día de la Madre. En San Valentín, resalta que la marca estrella fue Princesa, la tercera del mercado de confitería, agrega.

“Somos ambiciosos, estamos proyectando tener un crecimiento de doble dígito en todo el portafolio, liderado por Sublime, nuestra marca bandera”, anota.

De hecho, con Sublime, que este año cumple 98 años en el mercado, han lanzado un nuevo formato: Sublime Crispy, un producto que combina wafer y chocolate, con el que apunta a jugar en el segmento de productos a un sol.

Y la segunda innovación con Sublime radica en su ingreso al segmento de chocolates con relleno. Para Reategui, hay un espacio para que Sublime juegue en el mundo de los rellenos sin perder su esencia. Prueba de ello es el nuevo Sublime Capuchino.

Pamela Reátegui, directora del negocio de Confitería de Nestlé Perú.

En cuanto a canales, explica que en el Perú el 60% de las ventas de la categoría se dan en el canal tradicional y un poco más de 10% en el canal ‘convenience’, donde lo que se busca son tabletas pequeñas. Comenta que Sublime Capuchino nació de la tendencia del consumo de este tipo de productos en el mundo y Sublime Crispy responde más bien a la necesidad para tener una ecuación de valor.

Por otro lado, la ejecutiva comenta que buscan encontrar cómo conectar con los distintos tipos de audiencias. ¿La apuesta? El territorio musical.

De alcanzar un crecimiento en la participación de mercado este año, su ‘market share’ se elevaría en casi 2 puntos porcentuales como portafolio total de confitería. Solo Sublime registra una participación de mercado de 23% y la marca aspira a alcanzar el 25%.

Sublime y la verdad que no sabías sobre este chocolate que se vende en el Perú. (Foto: Agencias)

¿Se han requerido inversiones para estas innovaciones? Según Reategui, se han hecho algunas inversiones menores para garantizar este crecimiento. “La gran apuesta es con tabletas rellenas, para lo que será necesario que en los próximos años tengan contempladas inversiones importantes”, remarca.

Por el lado de KitKat, también tienen planes ambiciosos y aspiran a crecer a doble dígito año tras año.

La ejecutiva indica que la compañía también viene creciendo a ese ritmo y para ello, las innovaciones son fundamentales. De hecho, preparan innovaciones de KitKat para distintos canales, como el de tiendas de conveniencia.

Para la marca Nestlé, Reategui cuenta que tienen un portafolio gigante para explorar y apuntan a traer, por lo menos, tres nuevas referencias este 2026 y por lo menos un portafolio de unas 10 referencias adicionales en los siguientes tres o cuatro años. En tanto, buscan que KitKat siga creciendo en el canal tradicional. Hoy en día es muy relevante en el canal de tiendas de conveniencia, ya que ahí están sus consumidores principales.

Princesa, una de las marcas estrella del portafolio de la compañía.

Enfocados en estos lanzamientos, la ejecutiva proyecta que marcas tan relevantes como Triángulo y Princesa sigan teniendo una inversión agresiva en los puntos de venta. Y es que, Sublime, Triángulo y Princesa suman una participación de mercado de 40%.

Las innovaciones de la marca Nestlé se lanzarán entre julio y agosto.

Desafíos y proyección

Reategui reafirma que el mercado de chocolates, y en general de consumo masivo, ha sufrido de manera positiva numerosos cambios en los últimos 5-10 años, especialmente en formatos. “Al evolucionar los canales de venta, también evolucionan los consumidores y, por lo tanto, lo que esperan. En el Perú, tenemos un consumo promedio de más o menos 500 gr. de chocolates al año, pero Brasil, y Chile, tienen un consumo per cápita mucho más alto”, explica.

Chocolate KitKat.

A nivel de producción, recuerda que el año pasado la variación de los precios del cacao fue muy alta, lo que implicó algunos ajustes de precio. Este año, sin embargo, esta situación se han regularizado.

En medio de la posible venta del negocio de helados (D’Onofrio en Perú) a Fronteri, ¿se mantendrán las marcas de chocolate en helados? La ejecutiva comenta que, en efecto, se comunicó sobre este proceso hace unos meses y la negociación sigue su curso.

“La compra la hace el Grupo Froneri, y nosotros como Nestlé tenemos el 50% de este Grupo. Eso significa que vamos a seguir trabajando muy en conjunto, más allá de esta compra”, dice.

“Este es un año clave para nosotros”, resalta la ejecutiva.