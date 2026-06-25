Por Claudia Inga Martínez

La multinacional Nestlé, dueña de D’Onofrio, Sublime y otras marcas del mundo chocolatero, prepara sus próximos pasos en el mercado peruano. Pamela Reátegui, directora del negocio de Confitería de Nestlé Perú, sostiene que el año pasado fue retador para la categoría por diversos factores externos como el precio de los ‘commodities’. Pese a ello, cuenta que con las medidas que implementaron hicieron una campaña fuerte con Sublime y pudieron generar una ganancia en ‘market share’.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.