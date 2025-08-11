Ni firme ni feliz

El proyecto de reglamento del uso de los símbolos patrios genera muchas dudas. La principal y la que nos lleva al ‘core’ de esta situación, es de dónde parte la necesidad de hiper-regularlos.

Si nos enfocamos solo en los billetes y monedas, el BCR tiene dos opciones, o se achican las monedas o se agrandan. Si fuera lo primero, se perderán detalles en el diseño que sirven como medidas de seguridad. Y si se optara por lo segundo, habría 12 tamaños distintos de monedas en circulación. Muchos negocios -dueños de cajeros y de máquinas dispensadoras de comida y bebida, por ejemplo-, tendrían que cambiar su sistema para adecuarlo a los nuevos diseños de billetes y monedas. Y por supuesto, no tendríamos este “nuevo” dinero circulando a partir del 2026 de manera única; habría un período de convivencia con el dinero “viejo”. Además, el BCR tiene un inventario de billetes para 3 años y medio, eso no se puede echar a perder.

Hace algunas semanas, el dominical Punto Final reveló que el presidente de la Fundación por el Perú Proyecto Símbolos Patrios, el comunicador Carlos Tenicela, fue contratado por el Ministerio de Defensa (Mindef) y fue miembro equipo técnico que trabajó el polémico proyecto de reglamento. Lo que llama la atención es que Tenicela demandó al BCR en el 2022; exigía cambios en las monedas y billetes de circulación nacional (uso del escudo nacional e inclusión del lema “Firme y Feliz por la Unión”), y, algunas de las ideas plasmadas en la página web de su Fundación han sido tomadas en cuenta en el reglamento en cuestión.

Así, aunque en un inicio la discusión sobre los símbolos patrios estaba concentrado en los billetes y monedas, el proyecto de reglamento del Mindef hoy genera preocupación en muchos sectores económicos, desde la hotelería y el turismo, hasta el comercio en Gamarra. Y es que, no teníamos suficiente ya con la contención de una iniciativa innecesaria. Una vez más, las autoridades nos decepcionan y nos hacen sentir que sus esfuerzos no están donde deberían. Reconocer los excesos, sobre todo regulatorios, podría ser en este caso un acto patriótico en aras de que miles de emprendedores continúen trabajando, y de que no se gaste dinero y tiempo en propuestas que en la actualidad no son ni urgentes ni importantes.