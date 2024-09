—Ha sido un año muy retador no solamente para las economías a nivel global, sino también para el sector político. Más de la mitad del mundo celebrará elecciones este año. ¿Cómo se ve el panorama general de América Latina?

Te diría que se ve muy bien. Tenemos 97 empresas listadas en el New York Stock Exchange (NYSE) que provienen de Latinoamérica, Bermuda y el Caribe, que es la región que cubro y es un número muy similar al que tenemos en Europa, Canadá o Asia, que son mercados que también listan con nosotros.

Tenemos además listadas en la bolsa aproximadamente 2.000 empresas que son de Estados Unidos . Todos los años tenemos cuatro o cinco nuevos IPO y cuatro o cinco empresas que se van, porque a veces hay fusiones o adquisiciones, o bancarrotas, pero en general el número se mantiene.

Quizá lo que ha sido diferente este año es que hemos tenido más IPO de México que de Brasil. En los últimos años hemos tenido el caso de Nubank, muy famoso, y tenemos también el caso de VTEX, también brasilera. Pero, en este último tramo, los ‘listing’ han sido de México y eso ha ayudado incluso a Auna, que si bien es una empresa peruana, tiene muchas operaciones en México.

Entonces, a tu pregunta, la perspectiva es buena pese a que los mercados están ‘choppy’, hay volatilidad, pero las empresas se siguen preparando y cuando ven una ventana de oportunidad, hacen el ‘listing’. Sin duda tenemos un año con menos ‘listing’ que otros. Creo que son 50 IPO en Estados Unidos este año.

—El tema económico y político así lo justifican.

Sí, exacto, está la inestabilidad con el tema de las elecciones presidenciales aquí (en Estados Unidos) y están también las que acaban de ocurrir en México.

—¿Se espera que después de la elección en Estados Unidos el mercado se dinamice?

Es difícil de predecir el tema de la volatilidad y cuándo estas ventanas de oportunidad se abren, pero las empresas hacen su tarea respecto a las IPO y trabajan por años. Son dos, tres o cuatro años de trabajo hasta que tienen todo el sistema de control listo previo a un IPO.

Esas ventanas de oportunidad suelen ser a veces pequeñas, pueden ser semanas o pueden ser solo unos pocos meses, pero si ves el S&P500, el indicador de las 500 empresas más grandes listadas aquí en Estados Unidos, el índice está como un 17% arriba en lo que va del año. Definitivamente, por encima del promedio. Hay algunos indicadores que son bastante buenos, por lo que hay lugar para corrección. Si hubiese alguna baja, todavía el mercado está bueno.

—Dejando de lado a México y Brasil, que son mercados bastante más grandes, ¿cómo se van Chile, Colombia, Perú?

Tenemos 7 empresas listadas de Perú. Son también 7 de Colombia y 6-7 de Chile, y 2 de Panamá. Latam, por ejemplo, tocará la campana nuevamente en algunas semanas porque estuvo en ‘Chapter Eleven’. Tenemos una persona dedicada a cada mercado.

La idea es estar siempre cerca al ecosistema, de los banqueros y las empresas, para ayudarlos a entender los beneficios de estar listados en Estados Unidos, que realmente es muy complicado. El ‘compliance’ de Estados Unidos es muy alto, pero a los inversionistas les gusta eso, se sienten confiados.

—Ve, entonces, un mercado latinoamericano más dinámico de ahora en adelante.

Creo que es estable. No es que necesariamente sea más o menos dinámico, pero va cambiando por sector y por país. En Latinoamérica, sobre todo, hay varias cosas que suceden al mismo tiempo. Por ejemplo, miremos Southern Cooper en Perú. El valor del cobre tiene un rol muy importante. También es importante en Chile, donde también encuentras este insumo. En el sector tecnológico también vemos a bancos trabajando en el tema fintech y dándole más tecnología a sus clientes. Está el caso de Auna, que realizó un IPO este año.

—¿Habrá otro IPO peruano?

Estamos trabajando con algunas empresas, pero los nombres son confidenciales. Te puedo decir que las empresas se están preparando y hemos tenido una buena acogida de compañías de la región. Pronto vamos a tener a Javier Milei, el presidente de Argentina, que va a tocar la campana el 23 de septiembre. Dará un discurso aquí en la Bolsa de Valores de Nueva York y va a tocar el ‘opening bell’. Durante la Semana de Naciones Unidas tendremos a muchos gobiernos aquí.

—¿Qué incluyen este tipo de discursos?

Nosotros invitamos a los gobiernos que están en Nueva York por la Semana de las Naciones Unidas. Entiendo que también tendamos al presidente de la Unión Europea, Sudáfrica. Los presidentes cuentan hacia dónde van las economías de sus países. Creo durante la Semana de Naciones Unidas, Milei es el único presidente de latinoamérica que va a estar aquí.

—¿Preocupa algo en Latinoamérica?

Cuando visito a las empresas, lo primero que uno percibe es que lo que preocupa –tanto a nivel empresarial como ciudadano-, es la seguridad. A veces escucho que la gente se queja cuando está en Chile últimamente, por ejemplo, o en Lima, Buenos Aires, Brasil. Pero, en términos económicos va a ser imporante saber quiénes son los presidentes que quedan por elegir y que bajen las tasas de interés.

La baja de tasas es el tema principal en Brasil y aquí en Estados Unidos también. Creo que los ojos del sector empresarial están en las tasas de interés y en una segunda medida, por supuesto, todo el tema de los conflictos: Medio Oriente, Rusia, Ucrania y Venezuela en Latinoamérica. No tenemos empresas de Venezuela listadas en Estados Unidos, pero por supuesto, hay un efecto migratorio hacia los demás países de la región, Chile y Perú.

—Y Colombia.

Claro. Son preocupaciones no necesariamente vinculadas al empresariado per se o al proceso de un IPO, pero son temas que están en la cabeza de la gente y que preocupan. Pero, soy optimista por naturaleza, creo que esto se va a ir resolviendo bien.

Sí hay inversores grandes de Estados Unidos que quieren invertir en Latinoamérica. Los vehículos están, tenemos las empresas listadas, así que el inPerú, por supuesto, es un evento muy útil para dar a conocer cuáles son las empresas y los sectores que son oportunidades hoy para el inversor.