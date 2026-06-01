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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza que no bastan las promesas. | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza que no bastan las promesas. | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Por María Rosa Villalobos

Cuando uno escribe, se obliga a pensar. Es un ejercicio mucho más preciso, concreto y duradero que la palabra en sí misma. En el camino a esta segunda vuelta, la sección Economía de este Diario ha desmenuzado los planes de gobierno de los dos finalistas en múltiples informes temáticos, con el análisis de aliados de la talla del IPE, el Consejo Privado de la Competitividad, Videnza Instituto y Apoyo Consultoría.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.