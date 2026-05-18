La incertidumbre internacional, el impacto de los conflictos geopolíticos, la volatilidad de los mercados y el escenario político local marcaron el debate del panel “¿Qué le quita el sueño a los CEO?”, desarrollado durante el Día1 Summit 2026, el foro empresarial organizado por Día1, suplemento de economía y negocios de El Comercio.

Del espacio participaron María Julia Aybar, vicepresidenta Senior y Country Manager de Hunt Oil; Raimundo Morales, CEO de Yape; Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra; Fernando Zavala, CEO de Intercorp; y Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank, bajo la moderación de Maro Villalobos, editora de Economía y Día1.

A lo largo de la conversación, los ejecutivos coincidieron en que el principal riesgo para el Perú no es solo el contexto internacional, sino la posibilidad de continuar con un escenario de inestabilidad política e institucional que termine frenando inversiones y crecimiento. Además, remarcaron que el país atraviesa una oportunidad histórica gracias al contexto global favorable para los commodities y las inversiones mineras, pero advirtieron que podría desperdiciarse si no se recupera la confianza y la capacidad de ejecución del Estado.

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra: “Si nos creemos la historia de las cuerdas separadas, estamos destinados al fracaso”

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra | Foto: Joel Alonzo

El gerente general de AFP Integra señaló que el principal problema del contexto global es la pérdida de predictibilidad en los mercados y en las relaciones entre países, en un escenario marcado por guerras, tensiones geopolíticas y cambios en las reglas del comercio internacional.

Ferrini sostuvo que la volatilidad política peruana no puede mantenerse indefinidamente sin afectar la estabilidad económica y cuestionó la idea de que la política y la economía puedan seguir funcionando por caminos separados. “Si nos creemos la historia de las cuerdas separadas [entre política y economía], estamos destinados al fracaso”, afirmó.

El ejecutivo también advirtió sobre el deterioro institucional y puso como ejemplo la situación de Petro-Perú, los retiros extraordinarios de fondos de AFP y los problemas vinculados a los contratos de infraestructura.

Asimismo, indicó que el país necesita recuperar la confianza entre el sector público y el privado para impulsar nuevamente el crecimiento económico y evitar perder otra década.

Fernando Zavala, CEO de Intercorp: “El costo de la fragilidad institucional es gigantesco”

Fernando Zavala, CEO de Intercorp | Foto: Joel Alonzo

El CEO de Intercorp sostuvo que las empresas ya operan en un contexto de “policrisis”, es decir, múltiples crisis simultáneas y permanentes que van desde conflictos bélicos hasta disrupciones logísticas y cambios en patrones de consumo.

En ese sentido, señaló que los CEO han tenido que desarrollar capacidades de resiliencia para reaccionar rápidamente frente a escenarios impredecibles.

Sin embargo, consideró que el mayor problema del Perú sigue siendo la fragilidad institucional y la inestabilidad política de los últimos años. “Tenemos una posición geográfica espectacular, recursos naturales ilimitados y talento. Estamos dejando pasar oportunidades”, afirmó.

Zavala recordó que el Perú ha tenido nueve presidentes en diez años y aseguró que esa situación sí ha generado costos económicos y sociales, reflejados en mayores niveles de pobreza, problemas en salud, infraestructura y baja ejecución pública.

Además, destacó la importancia del nuevo Senado como espacio de contención frente a iniciativas populistas, aunque remarcó que eso no será suficiente sin un Ejecutivo que promueva inversión, crecimiento y capacidad de ejecución.

María Julia Aybar, vicepresidenta Senior y Country Manager de Hunt Oil: “Hay inversionistas mirando Sudamérica, pero no al Perú”

María Julia Aybar, vicepresidenta Senior y Country Manager de Hunt Oil | Foto: Joel Alonzo

La vicepresidenta Senior y Country Manager de Hunt Oil explicó que el impacto del petróleo y de los combustibles en la economía peruana es particularmente relevante debido a que el país es deficitario en producción energética.

Aybar recordó que el Perú consume mucha más energía de la que produce y depende de importaciones sujetas a alta volatilidad internacional. Pese a ello, destacó el rol del gas natural como herramienta clave para mitigar los impactos de la crisis energética global y pidió reforzar políticas orientadas a aprovechar este recurso.

En el plano político, aseguró que el principal problema para atraer inversiones es la pérdida de competitividad frente a otros países de la región. “Hay inversionistas del sector hidrocarburos que están mirando a Sudamérica, pero a Perú no”, afirmó.

Según explicó, factores como la situación política, los conflictos sociales y la ‘permisología’ están alejando capitales que hoy buscan oportunidades en mercados como Argentina, Ecuador o Venezuela.

Aybar también sostuvo que el país necesita una visión de largo plazo y políticas claras que alineen al Ejecutivo, el Congreso y los distintos ministerios para impulsar proyectos estratégicos.

Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank: “Por cada US$10 de incremento del precio del petróleo, nosotros tenemos US$1.000 millones de impacto en el superávit comercial”

Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank | Foto: Joel Alonzo

El CEO de Scotiabank señaló que la volatilidad global ya ha sido parcialmente absorbida por los mercados, aunque advirtió que el gran desafío para el Perú será mantener la estabilidad macroeconómica en un contexto político complejo.

Arcuri explicó que, tras las elecciones, existen tres perfiles distintos de inversionistas y empresarios: quienes observan el país desde los mercados financieros, quienes mantienen operaciones en la economía real y quienes ven oportunidades para invertir localmente pese al contexto. “Por cada US$10 de incremento del precio del petróleo, nosotros tenemos US$1.000 millones de impacto en el superávit comercial”, sostuvo.

Sin embargo, indicó que todos comparten una misma preocupación: la sostenibilidad del modelo económico peruano y la capacidad del país para mantener estabilidad institucional en el tiempo. “El Perú tiene 35 proyectos de cobre. Si no los aprovechamos ahora, otros países van a superarnos”, señaló.

El ejecutivo precisó que esos proyectos representan inversiones por US$45.000 millones y podrían aportar un punto porcentual adicional al crecimiento del PBI.

Asimismo, remarcó que el país no puede desaprovechar el actual contexto internacional favorable para los commodities y reiteró que la estabilidad macroeconómica sigue siendo la base del crecimiento económico y de cualquier política social sostenible.

Raimundo Morales, CEO de Yape: “El impacto más fuerte lo sienten los microempresarios”

Raimundo Morales, CEO de Yape | Foto: Joel Alonzo

El CEO de Yape centró parte de su intervención en el impacto que la volatilidad económica tiene sobre los pequeños negocios y trabajadores independientes.

Morales señaló que millones de microempresarios peruanos enfrentan diariamente problemas derivados del aumento de combustibles, inflación y cambios bruscos en costos de operación. “En un país donde nuestros negocios están tan atomizados, el impacto más grande está en la red de microempresarios”, afirmó.

El ejecutivo explicó que muchos pequeños emprendedores dependen de créditos mínimos o acceso rápido a financiamiento para sostener su operación diaria, por lo que consideró clave avanzar en inclusión financiera.

En esa línea, destacó que Yape ya ha incorporado al sistema financiero a millones de personas que antes no tenían acceso a servicios bancarios y aseguró que seguirán apostando por ampliar ese alcance en las zonas más alejadas del país.

Morales también enfatizó la necesidad de fortalecer la democracia y promover una ciudadanía más activa para evitar que el Perú continúe perdiendo oportunidades de crecimiento y reducción de pobreza.