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Resumen

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Panel Día1 Summit | Foto: Hugo Pérez
Panel Día1 Summit | Foto: Hugo Pérez
Por Fiorella Gil Mena

La incertidumbre internacional, el impacto de los conflictos geopolíticos, la volatilidad de los mercados y el escenario político local marcaron el debate del panel “¿Qué le quita el sueño a los CEO?”, desarrollado durante el Día1 Summit 2026, el foro empresarial organizado por Día1, suplemento de economía y negocios de El Comercio.

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