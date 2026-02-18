Por Fiorella Gil Mena

Cuando un grupo hotelero decide salir a competir al sector gastronómico, ya no se trata solo de servir buena comida, se trata de construir identidad, generar destino y asumir el riesgo de jugar en una liga distinta. Eso es lo que está haciendo el grupo hotelero Intursa con Nodo, su brazo gastronómico, que reúne nueve conceptos —desde un ‘food hall’ de 1.500 m² hasta bares clásicos y ‘rooftops’— bajo una lógica empresarial propia y con ambición de largo plazo.

Nodo, la nueva unidad de negocio del grupo hotelero Intursa busca crecer en el segmento gastronómico, ¿cuál es su plan?

Kjolle, el segundo lugar en Latin America’s 50 Best Restaurants: cómo se dio su ascenso y la propuesta que cocina Pía León

Las empresas mantienen el optimismo este 2026, pese al ruido político, ¿por qué?

“Cuando llegar a la meta parece difícil, se trata de poner un pie delante del otro y seguir avanzando”