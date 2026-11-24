Juan Carlos Cáceda, CEO de Caja Cencosud Scotiabank

Cáceda tiene 18 años de experiencia en los sectores de finanzas y retail. En el cargo, continuará desarrollando la propuesta de la empresa hacia una experiencia más simple.

Juan Carlos Cáceda, CEO de Caja Cencosud Scotiabank. (Foto: Caja Cencosud Scotiabank)

María Eugenia Barbero, directora general para Costa Oeste de Sudamérica de Maersk

Barbero asumirá el cargo a partir del 1 de enero del 2027, en la que liderará las operaciones de la compañía en Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. La ejecutiva reemplaza en el cargo a Dean Rodin, quien se convertirá en CEO de Rijea Gateway.

María Eugenia Barbero, directora general para Costa Oeste de Sudamérica de Maersk. (Foto: Maersk)

María Pía Calderón, gerenta corporativa de Finanzas de Grupo Unacem

La ejecutiva cuenta con una trayectoria de 13 años en el Grupo Breca. Calderón es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y tiene estudios en Chicago Booth School of Business y en Columbia Business School.

María Pía Calderón, gerenta corporativa de Finanzas de Grupo Unacem. (Foto: Grupo Unacem)

Carla Duarte, Chief Product Officer de Diners Club Perú

Según la empresa, la incorporación de Duarte contribuirá a potenciar su propuesta de valor. La ejecutiva anteriormente ha trabajado en compañías como Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, Tottus y Belcorp.

Carla Duarte, Chief Product Officer de Diners Club Perú. (Foto: LinkedIn de Diners Club)

Joao Atauje, gerente de Productos de Inversión de Grupo Coril

Con su designación, el Grupo Coril apunta a ampliar su oferta de servicios financieros con una nueva línea de negocio Asset y Wealth Management.