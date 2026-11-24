Juan Carlos Cáceda, CEO de Caja Cencosud Scotiabank
Juan Carlos Cáceda, CEO de Caja Cencosud Scotiabank
Cáceda tiene 18 años de experiencia en los sectores de finanzas y retail. En el cargo, continuará desarrollando la propuesta de la empresa hacia una experiencia más simple.
María Eugenia Barbero, directora general para Costa Oeste de Sudamérica de Maersk
Barbero asumirá el cargo a partir del 1 de enero del 2027, en la que liderará las operaciones de la compañía en Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. La ejecutiva reemplaza en el cargo a Dean Rodin, quien se convertirá en CEO de Rijea Gateway.
María Pía Calderón, gerenta corporativa de Finanzas de Grupo Unacem
La ejecutiva cuenta con una trayectoria de 13 años en el Grupo Breca. Calderón es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y tiene estudios en Chicago Booth School of Business y en Columbia Business School.
Carla Duarte, Chief Product Officer de Diners Club Perú
Según la empresa, la incorporación de Duarte contribuirá a potenciar su propuesta de valor. La ejecutiva anteriormente ha trabajado en compañías como Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, Tottus y Belcorp.
Joao Atauje, gerente de Productos de Inversión de Grupo Coril
Con su designación, el Grupo Coril apunta a ampliar su oferta de servicios financieros con una nueva línea de negocio Asset y Wealth Management.