Alex Fry, CEO Corporativo de Grupo DC

El Consejo Consultivo del Grupo DC ratificó a Fry en el cargo luego de haber asumido la conducción interina de la organización en el 2026. Anteriormente, el ejecutivo se desempeñó como CFO Corporativo del Grupo.

Alex Fry, CEO Corporativo de Grupo DC. (Foto: Grupo DC)

Violeta Orozco, miembro del directorio de Banbif

Orozco tiene más de 25 años de experiencia en organizaciones del sector financiero y de servicios empresariales en el país y en la región. Se especializó en transformación organizacional, crecimiento sostenible, entre otros aspectos.

Violeta Orozco, miembro del directorio de Banbif. (Foto: LinkedIn)

Rafael Vega, vicepresidente Comercial Canal Tradicional Latam de Grupo Aje

Vega asume el cargo tras ser Country Manager de Aje Perú. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de consumo masivo. El ejecutivo tiene un MBA por el PAD de la Universidad de Piura.

Rafael Vega, vicepresidente Comercial Canal Tradicional Latam de Grupo Aje. (Foto: Grupo Aje)

Giancarlo Orellana, gerente comercial de la región norte de Gallagher Perú

Olivera tiene más de 18 años de experiencia en el sector asegurador. Es administrador de empresas por la UPC y tiene un diplomado en Administración de Gestión de Riesgos y y Seguros por Apecose.

Giancarlo Orellana, gerente Comercial de la región norte de Gallagher Perú. (Foto: Gallagher Perú)

Alejandro Luna, director de Supply Chain, Manufacturing & Technical Sales de Cornerstone Perú

Luna cuenta con más de 10 años de experiencia en los sectores industrial, logístico y comercial. Anteriormente, ha trabajado en Michael Page y en Agritade Perú.