Nombramientos de la semana: CEO de Dionisio Romero University, gerente de Finanzas de cbc Perú y más

Luciano Velazco, CEO de Dionisio Romero University

Velazco cuenta con experiencia en dirección general, expansión internacional y educación digital. Además, la institución educativa en Estados Unidos nombró a Carla Olivieri como rectora del centro de estudios.

Luciano Velazco, CEO de Dionisio Romero University. (Foto: Dionisio Romero University)

Carlos Gonzales, gerente de Finanzas de cbc Perú

Gonzales tiene más de 17 años de experiencia en la industria de consumo masivo. Antes de cbc Perú, fue gerente de Finanzas en PepsiCo Alimentos. Es administrador por la Universidad del Pacífico.

Carlos Gonzales, gerente de Finanzas de cbc Perú. (Foto: cbc Perú)

Carla Romero, asociada senior de Rodríguez Abogados & Asociados

Romero Rodríguez se incorpora al área laboral del estudio jurídico, donde brindará una asesoría técnica, alineada con las mejores prácticas laborales. Tiene 12 años de experiencia trabajando en firmas como KPMG y PwC.

Carla Romero, asociada senior de Rodríguez Abogados & Asociados. (Foto: Rodríguez Abogados & Asociados)

Jesús Meza, de Chief Operating Officer de Inversiones IO

En el nuevo cargo, Meza Luna liderará la gestión de la cartera de proyectos inmobiliarios financiados por la fintech a través de ‘crowdfunding’. El ejecutivo es Administrador y especialista en negocios internacionales por la UPC.

Jesús Meza, de Chief Operating Officer de Inversiones IO. (Foto: Inversiones IO)

Cielo Zavaleta, directora de Ventas de Verisure Perú

De acuerdo con la empresa, Zavaleta es la primera mujer en asumir este cargo a nivel regional. La ejecutiva trabaja en la empresa desde el 2014 en puestos como directora de Marketing Cliente y directora de Operaciones.