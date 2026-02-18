Nombramientos de la semana: CEO de Dionisio Romero University, gerente de Finanzas de cbc Perú y más

Resumen

Nombramientos
Por Redacción EC

Luciano Velazco, CEO de Dionisio Romero University

Nodo, la nueva unidad de negocio del grupo hotelero Intursa busca crecer en el segmento gastronómico, ¿cuál es su plan?
Kjolle, el segundo lugar en Latin America’s 50 Best Restaurants: cómo se dio su ascenso y la propuesta que cocina Pía León
Las empresas mantienen el optimismo este 2026, pese al ruido político, ¿por qué?
