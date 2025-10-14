Jaime Ron, CEO en Prosegur Alarms

Con la designación, la empresa busca reforzar su estrategia de acelerar su crecimiento en los ocho países donde opera, incluyendo el Perú. Ron Alpañes cuenta con un MBA en London Business School. El ejecutivo trabaja en Prosegur desde 2017.

Jaime Ron, CEO en Prosegur Alarms. (Foto: Prosegur Alarms)

Jaime Mourão, Country Manager para Perú y Colombia en Bluetab, an IBM Company

Con este nombramiento, la empresa perteneciente a IBM apunta a acelerar la adopción de soluciones de datos, nube e inteligencia artificial. Mourão tiene 20 años de experiencia en transformación digital, innovación y liderazgo de empresas multinacionales.

Jaime Mourão, Country Manager para Perú y Colombia en Bluetab, an IBM Company. (Foto: Bluetab)

Javier Gamboa, vicepresidente de Estrategia y Gestión de Portafolios en Rimac

Gamboa es licenciado en Economía y Finanzas por la Universidad del Pacífico y un MBA en Administración de Empresas por Tulane University de Estados Unidos. Está ocho años en Rimac Seguros y Reaseguros.

Javier Gamboa, vicepresidente de Estrategia y Gestión de Portafolios en Rimac. (Foto: Rimac)

José Mantilla, gerente de Integridad Operativa en Terpel Comercial del Perú

Mantilla tiene un MBA por la Universidad de Lima. Antes, el ejecutivo fue presidente del directorio de Perupetro, trabajó en SGS Perú, Repsol, ExxonMobil, entre otros.

José Mantilla, gerente de Integridad Operativa en Terpel Comercial del Perú. (Foto: Terpel)

Katia Cárdenas, gerente de Contabilidad en Pacífico Salud

Cárdenas es contadora pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con un MBA Gerencial por Centrum PUCP. Tiene más de 15 años de trayectoria en gestión financiera en Credicorp.