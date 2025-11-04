Rafael Vega, Country Manager de Aje Perú

En el nuevo cargo, Vega asume la responsabilidad de liderar la estrategia de crecimiento y posicionamiento de la compañía en el país. Tiene más de 15 años de experiencia en consumo masivo y cuenta con un MBA por el PAD de la Universidad de Piura.

Rafael Vega, Country Manager de Aje Perú. (Foto: Aje Perú)

Ignacio Aramburú, director de Credicorp Capital

El directorio de la compañía aprobó la designación de Ignacio Aramburú como director de Credicorp Capital, al igual que de Gino Bettocchi. Además, se aprobó la salida de Antonio Risso y de Alejandro Pérez-Reyes del directorio.

Ignacio Aramburú, director de Credicorp Capital.

Julien Hueber, director general de Nexans

El Consejo de directores de la compañía anunció la designación de Hueber en reemplazo de Christopher Guerín. Hueber está en Nexans desde hace más de nueve años.

Julien Hueber, director general de Nexans. (Foto: Nexans)

Carmen Terrazos , gerente central de Operaciones y Finanzas de Caja Huancayo

El directorio de Caja Huancayo encargó a Terrazos Guerra la Gerencia Central de Operaciones y Finanzas luego de aprobar por mutuo disenso la finalización del contrato de César Montoya, quien estuvo en el cargo desde diciembre del 2023.

Carmen Terrazos , gerente central de Operaciones y Finanzas de Caja Huancayo. (Foto: LinkedIn)

Luis Peña, gerente nacional de Operaciones de cbc Perú

Peña Garcés tiene más de 10 años de experiencia liderando operaciones y proyectos en empresas del sector industrial y consumo masivo. Es administrador en Banca y Finanzas por la UPC.