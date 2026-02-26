Senya Andreev, director de la Región Andina de inDrive Perú

Como director de la Región Andina liderará las operaciones en el Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Andreev, quien hasta ahora se desempeñaba como Country Manager de inDrive en Perú, asumirá ambas responsabilidades de manera simultánea.

Sergio Vilela, director general de Planeta Perú

Licenciado en Periodismo por la UPC, donde tuvo a su cargo la cátedra de Periodismo Literario. Se desempeñaba como director de Gestión de Derechos e Innovación para Latinoamérica de Grupo Planeta.

Diana Plasencia, Talent Strategy Leader de Mercer

Plasencia cuenta con 15 años de experiencia en consultoría y desarrollo de negocios, con foco en Gestión del Talento, Diversidad e Inclusión, Transformación Cultural y Social Wellness.

Miguel Campos, Socio de Hernández & Cía.

Cuenta con más de 15 años de experiencia. Es agente de aduanas habilitado por la Sunat y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Transporte Marítimo Internacional y Logística Portuaria.

Alfredo Moscoso, Disease Area Strategy Lead de Roche Farma

Con más de 20 años de experiencia profesional, anteriormente se desempeñó como Finance Manager en Ecuador y en nuestro país. Desde esta posición, liderará la ejecución de la estrategia de crecimiento de la compañía en los mercados del Perú y Bolivia.