Por Redacción EC

Como director de la Región Andina liderará las operaciones en el Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Andreev, quien hasta ahora se desempeñaba como Country Manager de inDrive en Perú, asumirá ambas responsabilidades de manera simultánea.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.