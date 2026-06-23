Mariano Lombardi, director de Región Plata y Andina Sur de Nestlé Purina

Lombardi cuenta con más de 25 años de carrera en Nestlé, donde ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en las categorías de Agua Embotellada y Alimento para Mascotas.

Mariano Lombardi, director de Región Plata y Andina Sur de Nestlé Purina

Karla Aramayo, gerente comercial de Nissan Perú

Aramayo cuenta con un MBA de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y con estudios en Yale School of Management. Es además ingeniera de Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Karla Aramayo, gerente comercial de Nissan Perú

María Sabogal, socia del Área Corporativa de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

María del Pilar Sabogal cuenta con una especialización en la estructuración de financiamientos complejos, operaciones de mercado de capitales y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

María Sabogal, socia del Área Corporativa de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

Pablo Boettcher, gerente senior de Operaciones de Equans Perú

Boettcher es ingeniero civil. A lo largo de su trayectoria profesional, ha liderado áreas de operaciones, finanzas y gestión comercial a nivel corporativo, impulsando la eficiencia operativa y el cumplimiento de objetivos de negocio.

Pablo Boettcher, gerente senior de Operaciones de Equans Perú

Alejandro Amicone, country Manager de Inetum

A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de alta dirección, entre ellas la de CEO de Accenture en Perú y CEO de Superdigital. Es ingeniero de sistemas de profesión, con amplia experiencia en innovación y servicios financieros.