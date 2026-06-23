Por Redacción EC

Lombardi cuenta con más de 25 años de carrera en Nestlé, donde ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en las categorías de Agua Embotellada y Alimento para Mascotas.

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