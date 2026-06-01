Gonzalo Montero, Gerente de Área de Banca Corporativa del BCP

Montero Rodríguez-Larraín cuenta con 19 años de experiencia en banca y finanzas. Tras obtener su MBA en IE Business School, se incorporó al Grupo Credicorp hace más de 11 años.

Gonzalo Montero, Gerente de Área de Banca Corporativa del BCP / YAEL ROJAS

Luis Miguel Starke, Gerente de Apoyo Consultoría

Con más de 18 años de experiencia en desarrollo de negocios, consultoría estratégica y transformación organizacional. Anteriormente, fue director general adjunto de la Universidad Corporativa de Intercorp (UCIC) y director de Negocios de Stacked Learning (Australia).

Luis Miguel Starke, Gerente de Apoyo Consultoría

Felipe Sarria, Gerente General de Nissan Perú

Con una experiencia profesional de más de 20 años, Sarria ha impulsado estrategias orientadas al crecimiento comercial, el fortalecimiento de marcas y el desarrollo de negocios. Es Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima.

Felipe Sarria, Gerente General de Nissan Perú / YAEL ROJAS

Segundo Dávila, Gerente General de Hunt LNG

Es Ingeniero Químico con estudios de Maestría en Ingeniería Química, una Maestría en Ingeniería de Control y estudios de Doctorado en Ingeniería. Cuenta con destacada experiencia en académica de más de 14 años.

Segundo Dávila, Gerente General de Hunt LNG

Martin Sotero, Consejero de Miranda & Amado

Con más de ocho años en el Estudio, Sotero concentra su especialidad en el diseño y ejecución de estrategias para la prevención y resolución de disputas judiciales y arbitrales. Es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.