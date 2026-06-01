Por Redacción EC

Montero Rodríguez-Larraín cuenta con 19 años de experiencia en banca y finanzas. Tras obtener su MBA en IE Business School, se incorporó al Grupo Credicorp hace más de 11 años.

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