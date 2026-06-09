Por Redacción EC

El ejecutivo cuenta con 14 años de experiencia en el sector financiero y asegurador, con trayectoria en Mapfre Perú y Crecer Seguros, donde ocupó posiciones directivas y gerenciales en diferentes áreas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.