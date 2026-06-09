Hugo Cavassa, gerente general de Nacional de Seguros

El ejecutivo cuenta con 14 años de experiencia en el sector financiero y asegurador, con trayectoria en Mapfre Perú y Crecer Seguros, donde ocupó posiciones directivas y gerenciales en diferentes áreas.

Hugo Cavassa, gerente general de Nacional de Seguros

Andrea Pinto, CFO de Sudamérica de Ford

La ejecutiva es la primera mujer sudamericana en ocupar esta posición en la empresa en la región. Con más de 25 años de experiencia en el sector automotriz y auditoría. Pinto desarrolló una sólida carrera en Ford.

Andrea Pinto, CFO de Sudamérica de Ford

Jonathan Piperis, gerente de Operaciones de Verisure Perú

Piperis forma parte de Verisure desde el 2022. Es ingeniero empresarial por la Universidad del Pacífico y cuenta con un MBA por EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y estudios en estrategia e innovación en Yale School of Management.

Jonathan Piperis, gerente de Operaciones de Verisure Perú

Franco Arista, gerente comercial de Soleil Metals

Es Ingeniero Agrónomo con un postgrado en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Completó en 2024 el programa ejecutivo “Leading Digital Transformation” en IE Business School en Madrid.

Franco Arista, gerente comercial de Soleil Metals

Gonzalo Mariátegui, director del Centro de IA y Tecnologías Emergentes de la UTP

Ha liderado equipos y proyectos en compañías globales como Google, SAP, Intel e IBM, con amplia experiencia en sectores como educación, banca, retail y consumo masivo.