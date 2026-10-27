William Tapia, gerente general de Geoblast Perú

Ingeniero en Minas por la Universidad de Santiago de Chile. Cuenta con experiencia en la industria minera regional y ocupó cargos ejecutivos en Orica, Dyno Nobel y Altum Technology Group, con responsabilidades en el Perú, Ecuador y Bolivia.

Ulrich Reiser, country manager de Stefanini Group Perú

Liderará la operación local de la consultora tecnológica, con foco en el crecimiento del negocio, el desarrollo de talento y la adopción de inteligencia artificial. Impulsará su presencia en sectores como banca, retail, minería y teleconomucaciones.

Tamara Infante, directora legal de Gallagher Perú

Abogada por la Universidad de Lima, con maestría en Derecho Empresarial. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional y ocho en Gallagher, donde fue jefa y gerente Legal&Compliance.

(Foto: Instagram)

Nicolás Rey, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Federación Peruana de Fútbol

Cuenta con más de 15 años de experiencia en comunicación estratégica, relaciones públicas y gestión institucional, con trayectoria en los sectores deportivo y corporativo.

Milagros Jiménez, gerenta de Expansión y Nuevos Negocios Inmobiliarios en Mall Aventura

Tiene más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario y trayectoria en compalías como Urbi, Open Plaza y Mall Plaza. Se incorpora para fortalecer los planes de expansión y desarrollo de nuevos negocios de la compañía.