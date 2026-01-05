Miguel Echegoyen, Gerente general de Plaza San Miguel

Echegoyen cuenta con experiencia nacional e internacional en el sector de centros comerciales, lideró equipos comerciales y de operaciones de Mallplaza y Mall Aventura, tanto en Perú como en Chile.

Guilermo Arribas, Socio de Estudio Payet

Especialista en derecho corporativo. Cuenta también con conocimiento en fusiones y adquisiciones, y derecho inmobiliario. Fue asociado internacional en la oficina de Nueva York de Sullivan & Cromwell LLP.

Rafael Lulli, Socio del Estudio Rebaza

Fue designado como socio del área de Fusiones y Adquisiciones. Cuenta con experiencia en operaciones de compra y venta de empresas nacionales y extranjeras en los sectores inmobiliario, retail, farmacéutico, educación, industrial y de servicios.

Sandra Monteiro, Managing Director en MSD Perú y Chile

Cuenta con 30 años de experiencia en la industria farmacéutica, habiendo ocupado cargos de liderazgo en empresas como AstraZeneca y Bayer. En el 2020 ingresó a MSD Brasil como Directora de la Unidad de Negocio de Oncología.

Giancarlo Polastri, Gerente comercial del Club Sport Boys Association

Polastri es especialista en planeamiento estratégico en Marketing. Se ha desempeñado en puestos similares en otros clubes de fútbol en el Perú y empresas de consumo masivo. Es licenciado del Instituto Peruano de Marketing.