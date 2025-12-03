Mario Potestá, Gerente general de Rimac
Potestá acumula más de 40 años de experiencia en la industria aseguradora y más de dos décadas en Rimac. Es administrador de empresas por la Univesidad de Piura. Desde el 1 de setiembre ejercía el cargo de forma interina.
Mario Persivale, Presidente del consejo directivo de Asab Perú
Desde el 2009, Persivale se desempeña como gerente general de BTG Pactual Perú. A lo largo de su carrera ha ejercido diversas posiciones generaciales en sociedades agentes de bolsa.
Alberto Cárdenas, Socio de Amrop Perú
Con más de 30 años de trayectoria en la industria minera, ha ocupado posiciones de alta dirección en corporaciones como Newmont, Gold Fields y Minsur. Es ingeniero civil por la PUCP, con formación ejecutiva en Harvard Business School.
Milagros Morgan, Rectora de la UPC
Morgan posee una carrera sobresaliente en la institución y cuenta con más de 30 años de trayectoria. Es la primera mujer que asumirá el máximo cargo académico de la Universidad. Asume el puesto desde hoy 1 de diciembre en reemplazo de Edward Roekaert.
Julio Aguilar, Director general del Grupo Techco
Aguilar Saldivar cuenta con más de 20 años de experiencia liderando con éxito negocios en el sector automotriz peruano. Estudió Administración de Empresas con un MBA en el Tecnológico de Monterrey, en México.
Alfonso Figueroa, Socio y Director Comercial de Anka Capital
Figueroa cuenta con más de 25 años de trayectoria en banca, gestión patrimonial y mercados de capitales. A lo largo de su carrera, ha ocupado posiciones de liderazgo en reconocidas instituciones financieras internacionales. Es MBA por la University of Phoenix en EE. UU. y Licenciado en Banca y Finanzas por el Instituto San Ignacio de Loyola.
