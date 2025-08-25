Myiriam Akhoun, gerente general de Engie Energía Perú
La compañía informó que Akhoun reemplazará en el cargo a El Mehdi Ben Maalla, quien asume la posición de Managing Director Generation International del Grupo Engie. Akhoun tiene 15 años de trayectoria dentro del Grupo.
Fernando de Peña, gerente general de Mallplaza
De acuerdo con la empresa, De Peña informó sobre su renuncia al cargo, en el que continuará hasta diciembre de este año. Lo reemplazará en el cargo Pablo Pulido, actual gerente de Mallplaza en Chile y Colombia, desde el 2026.
Patricio Carrión, gerente general en Ecuador y Perú de Boehringer Ingelheim
En su nuevo puesto, Carrión buscará generar valor en la compañía a través de alianzas estratégicas. El ejecutivo cuenta con 20 años de experiencia en la industria farmacéutica.
Mariella Cafferata, Country Manager en Perú de Niubox
Cafferata cuenta con más de 15 años de experiencia liderando áreas de desarrollo de negocios, marketing y comunicaciones en empresas como IBM, Belcorp, Accenture y Sunat. También tiene 7 años de trayectoria en el sector legal y la consultoría.
Alvaro Collas, Managing Director para Hispanoamérica de ZRG
Previo a su incorporación en ZRG, Collas se había desempeñado como Senior Partner en Kingsley Gate. También ha sido asesor del Directorio del Grupo El Comercio.
