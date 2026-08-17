Juan Martín Castro, gerente general de Promigas Perú

Es economista por la Universidad Icesi de Cali y cuenta con más de 15 años de experiencia en la dirección financiera y comercial de proyectos estratégicos en los sectores energía, banca de inversión, construcción e infraestructura vial.

Juan Martín Castro, gerente general de Promigas Perú

Renato Cáceres, Head of Mobility de Cabify

Es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y cuenta con una especialización en Marketing Digital e IA por el London Business School. Antes de asumir esta nueva posición, se desempeñó como Head of B2B de Cabify Perú.

Renato Cáceres, Head of Mobility de Cabify

Mario Carbajal, Commercial and Growth Manager de Inversiones.io

Carbajal se desempeñó como Retail Media Specialist en Intercorp Retail. Fue Digital Account Manager en Farmacias Peruanas. Su trayectoria incluye posiciones en Braindw, como Business Development Manager para North Latam.

Mario Carbajal, Commercial and Growth Manager de Inversiones.io

Carolina Gottelli, gerente comercial de Mercado Libre en Perú

Es licenciada en Economía por la Universidad de San Andrés (Argentina) y cuenta con 10 años de experiencia liderando áreas comerciales y marketing en las industrias de telecomunicaciones y entretenimiento.

Carolina Gottelli, gerente comercial de Mercado Libre en Perú

Sergio Cueva , socio de Hernández & Cía.

El nuevo socio del área de Minería abarca experiencia en estructuración de proyectos y adquisiciones hasta la operación y expansión de activos. Ha sido reconocido por Chambers and Partners como Associate to Watch en Minería.