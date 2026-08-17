Por Redacción EC

Es economista por la Universidad Icesi de Cali y cuenta con más de 15 años de experiencia en la dirección financiera y comercial de proyectos estratégicos en los sectores energía, banca de inversión, construcción e infraestructura vial.

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