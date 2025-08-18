Ricardo Sousa, gerente legal de AFP Habitat Perú
De acuerdo con la empresa, Sousa asumió el cargo desde el 4 de agosto. Tiene 20 años de experiencia en el sector financiero. Antes trabajó en Banco Ripley y en Interbank. Es abogado titulado por la Universidad de San Martín de Porres.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Renzo Duarte, gerente de ventas de Mambo
La consultora de transformación empresarial informó del ingreso de Duarte al mando de la Gerencia de Ventas. Anteriormente, el ejecutivo fue Associate Director en Kyndril, gerente de Ventas en HP y también ha trabajado en IBM.
Ferruccio Fontanot, commercial manager de Asus Perú
La empresa informó que Fontanot será Commercial Manager para la unidad de negocio B2B (segmento empresarial). Tiene más de dos décadas de experiencia en la industria.
Alejandro Donoso, director de Stakeholders Management y Comunicaciones para Latinoamérica de Zelestra
Donoso liderará el relacionamiento con las comunidades, gobiernos, gremios y organizaciones territoriales en la región. Es magister en Políticas Públicas por la Universidad Adolfo Ibáñez.
Sebastián Anaya, head of Business Intelligence de Publicis Groupe Perú
Anaya tiene más de 10 años de experiencia en agencias multinacionales. Ha liderado proyectos de transformación digital y planificación de marcas como Movistar, Claro, Kia, entre otros.
TE PUEDE INTERESAR
- Echecopar consolida su operación en el mercado local: la ruta que sigue tras el fin de la alianza con Baker McKenzie
- Consumo en el país crecería más de 2% este año: estas categorías impulsan su crecimiento, ¿hay cambio de marcas?
- De TikTok a la historia digital: el plan con el que la clínica Ricardo Palma busca atraer a nuevos pacientes
Contenido sugerido
Contenido GEC