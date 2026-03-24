Solange Cuadros, gerenta general de Perú LNG

Cuadros viene de ser directora de Asuntos Legales y Cumplimiento de la empresa. En Perú LNG ha participado en la etapa de desarrollo como en la de operación.

Solange Cuadros, gerenta general de Perú LNG. (Foto: LinkedIn)

José Luis Cordano, gerente general de Profuturo AFP

Cordano asumirá el cargo desde el 6 de abril. Antes fue Country Manager en Perú y gerente general de SAB Sura y Head Regional de Canales en Latinoamérica y vicepresidente comercial corporativo en Sura Asset Management.

José Luis Cordano, gerente general de Profuturo AFP.

María Julia Caffaro, presidenta de Alafarpe

Caffaro fue elegida presidenta de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) para el período 2026-2027. Actualmente es gerenta general de Roche Farma Perú.

María Julia Caffaro, presidenta de Alafarpe.

Jorge Cáceres, presidente de Asup

Cáceres asume la presidencia de la Asociación de Universidades del Perú en el período 2026-2028. Es el actual rector de la Universidad Católica de Santa María. Bajo su liderazgo, la Asup buscará priorizar el aporte técnico de las universidades al desarrollo nacional.

Jorge Cáceres, presidente de Asup.

Carla Pareja, gerenta de Comunicaciones Corporativas de Nestlé Perú

Pareja tiene más de 15 años de experiencia liderando estrategias de reputación, posicionamiento institucional y relacionamiento con ‘stakeholders’ en compañías multinacionales.