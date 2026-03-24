Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Solange Cuadros, gerenta general de Perú LNG
Solange Cuadros, gerenta general de Perú LNG
Cuadros viene de ser directora de Asuntos Legales y Cumplimiento de la empresa. En Perú LNG ha participado en la etapa de desarrollo como en la de operación.
José Luis Cordano, gerente general de Profuturo AFP
Cordano asumirá el cargo desde el 6 de abril. Antes fue Country Manager en Perú y gerente general de SAB Sura y Head Regional de Canales en Latinoamérica y vicepresidente comercial corporativo en Sura Asset Management.
María Julia Caffaro, presidenta de Alafarpe
Caffaro fue elegida presidenta de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) para el período 2026-2027. Actualmente es gerenta general de Roche Farma Perú.
Jorge Cáceres, presidente de Asup
Cáceres asume la presidencia de la Asociación de Universidades del Perú en el período 2026-2028. Es el actual rector de la Universidad Católica de Santa María. Bajo su liderazgo, la Asup buscará priorizar el aporte técnico de las universidades al desarrollo nacional.
Carla Pareja, gerenta de Comunicaciones Corporativas de Nestlé Perú
Pareja tiene más de 15 años de experiencia liderando estrategias de reputación, posicionamiento institucional y relacionamiento con ‘stakeholders’ en compañías multinacionales.