Por Redacción EC

Con una formación como ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en Harvard Business School, Correa ocupó posiciones ejecutivas en empresas como Credicorp, Pacífico, el BCP y Alicorp.

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