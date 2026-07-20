Álvaro Correa , presidencia del directorio de Efectibank

Con una formación como ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en Harvard Business School, Correa ocupó posiciones ejecutivas en empresas como Credicorp, Pacífico, el BCP y Alicorp.

Álvaro Correa , presidencia del directorio de Efectibank

Gonzalo Rueda, gerencia General de Cemento Yura

Cuenta con 21 años de experiencia en la industria cementera. Es MBA por la London Metropolitan University y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Cemex, donde se desempeñó como CEO de Trinidad Cement Limited.

Gonzalo Rueda, gerencia General de Cemento Yura

Juan Pacheco, presidencia de AFIN

Tiene más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado, entre otros cargos, el de viceministro de Comunicaciones del MTC, y posiciones de dirección en empresas del sector privado.

Juan Antonio Pacheco Romaní asumirá la presidencia de AFIN. Foto: AFIN.

Diego Ugarte, gerente de Seguridad y Vigilancia del Grupo Eulen

Es ingeniero electrónico por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Ingeniería de Control y Automatización por la misma casa de estudios. Cuenta con 10 años de experiencia.

Diego Ugarte, gerente de Seguridad y Vigilancia del Grupo Eulen

Nydia Guevara, socia del Estudio Hernández & Cía.

La especialista regresa a la firma tras más de una década. Ha sido distinguida por Chambers and Partners como Band 1 en Mercado de Valores y también en Fintech. Legal 500 la reconoce como Leading Partner en Mercado de Valores.