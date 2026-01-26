Vicky Añaños, presidenta de Fundación AJE

Mirtha Jerí de Añaños dejó la presidencia de la Fundación AJE y delegó el cargo a su hija, Vicky Añaños Jerí, en el marco de un proceso de transición en el brazo social del conglomerado.

Vicky Añaños, presidenta de Fundación AJE

Youngrok Kim, CEO LG Perú

Cuenta con más de 20 años de trayectoria en LG a nivel global. Tiene un MBA en la Escuela de Ciencias Tecnológicas Integradas de Seúl y una Licenciatura en Estudios Hispánicos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Youngrok Kim, CEO LG Perú

Thomas Owsianski, presidente General Motors

Con más de tres décadas de experiencia en posiciones de liderazgo, Owsianki ocupó cargos ejecutivos en General Motors, incluyendo funciones en Opel en Europa. Después de construir una destacada carrera internacional en el sector automotor, retorna a la empresa.

Thomas Owsianski, presidente General Motors

Federico Borsani, gerente general de Adidas Perú

El ejecutivo cuenta con una trayectoria profesional en finanzas, supply chain management y comercial. A lo largo de once años en Adidas Argentina ocupó distintas posiciones estratégicas, desempeñándose en los últimos cinco como Senior Director Sales.

Federico Borsani, gerente general de Adidas Perú

Fernando Garrido, director de Operaciones del Grupo Eulen

Garrido Posada es Licenciado en Dirección, Gestión y Administración de Empresas por la Institución Empresarial Europea, Máster en Supply Chain Management por ICIL y Black Belt Six Sigma por AENOR.