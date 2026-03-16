Susana Ikeda, presidenta del directorio de San Fernando

Ikeda, quien actualmente forma parte del directorio y representa a la tercera generación de la familia fundadora, asume el cargo luego de haber participado en el proceso de transformación organizacional que la empresa ha impulsado recientemente.

Susana Ikeda

Jorge Gamero, director general de ManpowerGroup Chile y Perú

Gamero cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de soluciones de capital humano en Latinoamérica. Sucede en la gerencia general de Perú a Marco Nicoli Mendel, quien lideró la compañía durante 14 años.

Jorge Gamero, director General de ManpowerGroup Chile y Perú

Ana María Ortiz, vicepresidencia de Seguros de Salud de Rímac

Cuenta con más de 25 años de experiencia en los sectores de seguros y salud, donde ha ocupado posiciones gerenciales en aseguradoras internacionales como Auna y Sura en Colombia.

Jorge Gamero, director general de ManpowerGroup Chile y Perú

Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP

El actual vicepresidente de Operaciones en Buenaventura asumirá las riendas del Instituto en abril próximo para el periodo 2026 - 2028. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector minero.

Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP

Mariana Rodríguez , presidenta de Capitalismo Consciente Perú

La cofundadora del movimiento ha sido elegida como nueva presidenta de Capitalismo Consciente Perú, a partir del 16 de marzo del 2026. Reemplazará en el cargo a Jorge Medina Méndez.