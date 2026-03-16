Resumen

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Nombramientos 16.03.2026
Nombramientos 16.03.2026
Por Redacción EC

Ikeda, quien actualmente forma parte del directorio y representa a la tercera generación de la familia fundadora, asume el cargo luego de haber participado en el proceso de transformación organizacional que la empresa ha impulsado recientemente.

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