Manuel Romero, Presidente del Grupo Romero

Desarrolló una carrera ascendente en Alicorp, donde fue director de Finanzas Corporativas, CFP y finalmente CEO adjunto hasta finales del 2024. Asumió la nueva posición desde el 1 de enero.

Catarina Viegas, CEO para América Latina de Cipher

Desarrolló su carrera en importantes compañías de tecnología y seguridad de la región, incluyendo Ingram Micro Brasil, IBM Brasil e IBM Latam. Es licenciada en Ciencias de la Computación por la Universidad Católica de Pernambuco.

Juan Santucci, CEO de Pangea Fibra

Con más de 20 años de experiencia en la eficiencia operativa de startups en América Latina, Santucci reemplaza a Nicolás Diez. Cuenta con un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina.

Gloria Zubizarreta, Socio de Hernández & Cía.

Cuenta con experiencia en materia corporativa y transaccional, con especial énfasis en fusiones, adquisiciones y mercado de valores. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha cursado un Master of Law (LL.M.) por la University of Cambridge.

David Caro, Commercial Strategy & Operations Manager de Toyota

El ejecutivo tiene 15 años de experiencia en áreas comerciales en la industria automotriz. Trabajó por más de 5 años en operaciones regionales de Toyota en Japón y Argentina. También es director de la Asociación Automotriz del Perú.