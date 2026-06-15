Iván Mejía, presidente para Latinoamérica de Henkel

Mejía cuenta con 20 años de experiencia internacional en gestión de personas, desarrollo organizacional y transformación cultural. Además, se convierte en el primer ejecutivo en asumir el liderazgo regional.

Iván Mejía, presidente para Latinoamérica de Henkel. (Foto: Henkel) / YOLANDA GONZALEZ ORTA

José Luis Naranjo, presidente de Senati

La institución renovó a su Consejo Nacional para el período 2026-2028, ratificando a José Luis Naranjo en la presidencia. Francisco Martinotti y David Lemor, representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, asumirán la primera y segunda vicepresidencia.

José Luis Naranjo, presidente de Senati. (Foto: Senati)

Cristina Dreifuss, vicerrectora académica de la Universidad Privada del Norte (UPN)

Dreifuss es Ph.D. en Arquitectura por la Sapienza Università di Roma, en Italia. Bajo su nuevo cargo, impulsará aspectos como la excelencia académica, la investigación, la internacionalización de la universidad y asegurará la calidad de este centro de estudios.

Cristina Dreifuss, vicerrectora académica de la Universidad Privada del Norte. (Foto: UPN)

Maru Leguizamón, directora de la Maestría en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial de la EPGUTP

Leguizamón asume la dirección en este nuevo programa de estudios de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (EPGUTP).

Maru Leguizamón, directora de la Maestría en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial de la EPGUTP. (Foto: EPGUTP)

Augusto Reinoso, director del Negocio Emisivo de Expertia Travel

Reinoso tiene más de 20 años de experiencia como líder de áreas comerciales y estratégicas, desarrollo de productos y transformación digital.