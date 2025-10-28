Erika Alejos, socia de Amrop Perú

Antes, Alejos se desempeñó en rubros como banca de inversión, banca comercial, venta directa, consultoría de ventas estratégicas y de recursos humanos. Es economista por la Universidad de Lima.

Adriana Giudice, presidenta de la junta directiva de IFFO

Giudice asume la presidencia global de la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO, en sus siglas en inglés) en el periodo 2026-2027. Su elección se realizó en la conferencia anual de IFFO 2025, en Tokio. Giudice actualmente es CEO de Austral Group.

Patricia Carreño, presidenta de Rinconada Country Club

Carreño Bardales fue elegida como la primera presidenta de Rinconada Country Club en sus 58 años de vida institucional. Presidirá el club por el periodo 2025-2027.

Luis Acuña, director del Negocio B2C de Integratel Perú

En la nueva posición, Acuña liderará la estrategia y operación comercial dirigida al consumidor final. El ejecutivo tiene más de 23 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones. Antes fue director de Marketing de Movistar Perú.

Alejandra Montoya, directora de Coffee, Food & Beverages de Nestlé Perú y Bolivia

Montoya Ortiz es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. En Nestlé ha sido Directora de Café y Bebidas en la filial de dicho país.