¿La IA es una tendencia pasajera como la realidad aumentada o llegó para quedarse?

La IA no es algo que va a pasar. La IA generativa se va a quedar porque brinda beneficios rápidos y tangibles a las empresas. Todas las empresas van a entrar a la IA generativa así como todas las empresas entraron a Internet en su momento.

¿Cuántos de sus clientes le consultaron sobre la IA generativa?

Tenemos más de 100 clientes grandes y todos han preguntado por la IA generativa. Tenemos clientes en minería, retail. La IA generativa es importante porque tiene dos caminos: el trasversal y el específico. El específico es una IA profunda, que puede generar un producto nuevo en base a sus capacidades generativas, y puede ayudar a hacer investigación para mejorar o cambiar el producto.





Es decir...

Por ejemplo, una minera puede usar la IA para generar un programa que mejore los insumos que utiliza para obtener minerales.





¿Se necesita una IA para ello?

El detalle se logra porque la IA te permite hacer búsquedas que determinan si es mejor usar cianuro para decantar oro o si es mejor usar otro producto. Se puede usar para este tipo de problemas muy complejos dentro de la compañía. Eso te da mejores costos, mejor extracción, menor contaminación, muchas cosas. Pero eso requiere muchísima IA, una IA bien avanzada y mucho conocimiento del sector. En ese respecto no todas las empresas entran utilizando IA porque es sumamente complejo, sumamente costoso al momento de iniciar.





¿Entonces cómo la IA puede llegar a todos los negocios?

Porque tenemos la IA trasversal, es decir, que puede ser utilizada por cualquier área de la compañía. Por el área legal, por el área de márketing, por recursos humanos. Estos ya no son casos para producir un producto, sino para optimizar y acelerar el trabajo del día a día. Esa transversalidad de la IA la hace mucho más versátil y utilizable por las empresas. En ese sentido se pueden incorporar todas las compañías.





¿Por ejemplo?

En contabilidad las empresas para publicar sus reportes contables se demoran bastante tiempo. La IA puede hacer todas las notas contables muy rápidamente, con un click. Pero uno siempre tiene que revisar lo que hace la IA. Por eso la IA no va a reemplazar al analista.

¿Cuál es la diferencia entre IA y automatización?

La IA tiene muchos años en el mercado y ha ido evolucionando. Ahí se encuentra la automatización. Todo lo que es IA generativa, a la que le puedes hablar de manera natural, eso es lo nuevo. La IA te ahorra tiempo y en base a las palabras que le das, la instruyes. Por ejemplo, creando presentaciones de Power Point, que pueden hacer en segundos. En recursos humanos puedes crear un Power Point de seguridad y salud en el trabajo y la IA lo puede hacer en segundos para capacitar a los trabajadores. Literalmente demora segundos en crear una presentación que pudo tardar días o semanas.





De los 100 clientes grandes que tienen, ¿cuántos ya ingresaron al mundo de la IA generativa?

El 100% lo tiene en la cabeza y un 10% ya inició a verlo trasversalmente dentro de la compañía. El resto está analizándolo, pero va a terminar haciendo algo. En el mundo no es que las empresas dejarán de lado la IA, todas la van a usar. La pregunta es cuándo van a iniciar.





¿De qué depende hasta dónde llegará la IA? ¿De las necesidades de la empresa, de la convicción del CEO?

Va a llegar a todos, pero la rapidez va a depender del CEO, al menos para la IA trasversal. Su uso específico va a depender del giro de negocio, no necesariamente todas van a llegar ahí, o van a querer, o van a poder llegar. Hay que entender que la IA no es tan fácil como abrir ChatGPT, escribirle lo que necesito y ya tengo la información. Para algunas cosas sencillas sí, pero para temas más propios de la compañía yo tengo que armar un propio ambiente que tenga mis datos. No quiero que mi información esté subida al Internet. Eso toma tiempo, la creación del repositorio.

¿Cómo fue la venta de NTT Data en el 2023 comparada al 2022?

El 2023 no fue un año de crecimiento tan grande como veníamos teniendo año tras año. Veníamos creciendo año tras año en promedio en 20% desde el 2015. Hoy somos la compañía tecnológica y de consultoría tecnológica más grande del Perú, tenemos más de 5.000 colaboradores en el Perú, estamos arriba de los US$150 millones de facturación en el país, tenemos aproximadamente entre 10% y 12% del mercado y somos los líderes.





No crecieron al mismo ritmo. Es decir, ¿crecieron en un dígito?

El año pasado crecimos en alrededor del 8%. Nos hemos mantenido con el mercado, no le hemos ganado al mercado.





Intuyo que por la recesión.

Es por la recesión y porque después de la pandemia hubo mucha inversión en tecnología, entonces las empresas han comenzado a evaluar su inversión y frenaron un poco las inversiones para sopesar el retorno. Sin embargo, hacia finales del 2023 hemos visto que han vuelto a invertir. El sector crecería entre 8% y 9% este año.