“Si sumamos los tres países, hay 400 empresas para invertir. Empezamos a generar interés, pero el mercado tiene que operar como uno solo”

El CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba, conversó con Día 1 sobre el proceso de integración de las bolsas de valores de Perú, Chile y Colombia. Según el ejecutivo, este año entraría en operación la plataforma que usará nuam en los tres mercados; un primer paso de tres de todo el proceso.

¿Cómo se encuentra el proceso de integración de nuam?

Tenemos un hito significativo: a mediados de año se aprobó el manual de operaciones de bolsa, tanto de la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y la Superintendencia Financiera de Colombia. Refleja una misma manera de operar los mercados de acciones. Eso nos permite poner en operación una sola tecnología que administre y opere los mercados de los tres países. Si operas en Colombia, Perú o en Chile, al final del día estás haciendo exactamente lo mismo. Es una preparación del territorio hacia la integración.

Con las autorizaciones del manual podemos poner en producción nuestra nueva tecnología. En estos días lo abrimos a los agentes del mercado para que hagan sus ensayos, se familiaricen con la nueva plataforma y hagan los ajustes en sus propios sistemas internos.

En la medida que los participantes y la tecnología estén listos, podemos dar el paso de operar con la tecnología para la negociación de los valores. Ojalá sea antes de fin de año.

¿Qué etapa sería la actual?

Es un proceso. Esta es una primera etapa muy significativa. El año entrante tenemos una segunda etapa muy similar, relacionada con la compensación de operaciones. Estamos trabajándolo con los participantes y las autoridades para que todos nos adecuemos a las mismas reglas.

¿Cuántos pasos faltarían para alcanzar la integración total de los tres mercados?

En el mercado de renta variable solo faltaría un tercer paso. Hay que entender que la integración de los mercados financieros es más que la integración de bolsas y del mercado de acciones. La idea es tener un solo espacio donde las empresas se puedan financiar emitiendo bonos corporativos o acciones, que los inversionistas institucionales o las personas naturales puedan acceder a muchas oportunidades de inversión.

Si miras el caso de Europa, la integración lleva 60 años. Estos son los primeros tres pasos que consideramos claves para echar a andar esta idea.

¿Este tercer paso también se alcanzaría el año que viene?

Va a depender mucho de las autoridades.

¿En qué sentido?

El primer y segundo paso son más tecnológicos y operativos. El tercero es la regulación; que los reguladores habiliten la posibilidad de hacer estas operaciones cruzadas entre países. Desde nuestro punto de vida, la tecnología y la forma de operar van a estar armonizadas totalmente en los tres mercados.

CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

El mes pasado lanzaron el índice MSCI. ¿Cómo ven la participación de las empresas en el índice y en especial de las peruanas?

Es una muy buena señal para el mercado peruano, porque el peso relativo de Perú en el índice es bien significativo. Las dos empresas con mayor peso en el índice son peruanas. Cuando los inversionistas miran que los dos principales emisores del índice son peruanos, eso llama la atención sobre el mercado peruano. Es un mensaje importante que demuestra el potencial de beneficio de este proceso de integración. Se da una vitrina más contundente e importante para el Perú.

Además, este proceso viene en muy buen momento para el mercado peruano. Vemos desde el año pasado mucho interés de inversionistas y de personas naturales, lo que llamamos el retail, invirtiendo con 87.000 cuentas en el 2024. Es un número extraordinario.

El otro elemento importante es que el mercado ya no es solo local, sino global. Puedes invertir en empresas peruanas aquí, pero también en Apple, Tesla y en el S&P500 localmente. Nuestro mercado se ha internacionalizado y eso facilita el invertir diversificadamente.

Eso ha llevado que dos empresas empiecen a listar en la bolsa limeña.

Tenemos un par de empresas como Auna, del sector salud, y Pasco Resources, una minera. Han mirado el mercado peruano y decidieron listar ahí.

El proceso de integración genera crecimiento económico y bienestar, y llega en muy buen momento, porque hay un renovado interés de los inversionistas locales en el mercado financiero y de las empresas por acceder al mercado en Perú que va a estar muy bien representado en el índice nuam.

Cuando se tenga la tercera etapa, ¿cuál será el beneficio del mercado integrado? ¿Solo hablamos de inversiones cruzadas?

El beneficio fundamental es hacernos visibles y elegibles para los grandes inversionistas de portafolio globales. Perú y Colombia hemos sufrido en los últimos años (la posibilidad de) quitarnos el reconocimiento como mercado emergente y ser un mercado frontera. Los que invierten en mercados fronteras son un grupo muy pequeño con muy poco dinero. Si salimos del radar de los inversionistas globales, nuestros mercados perderán muchísimo valor y liquidez.

El mercado integrado crea un único mercado de tres países que nos da individualmente mayor defensa para seguir siendo elegibles para los inversionistas globales. Pero, eso va a depender precisamente de que operemos como un único mercado. Si operamos como tres mercados con la misma tecnología, no se va a lograr.

No tenemos suficiente capital doméstico. Necesitamos importar capital del exterior y hacerles la vida fácil a los inversionistas, darles seguridad, confianza y muchas oportunidades. Eso lo queremos construir con el mercado único.

¿Hay otros beneficios directos?

Las empresas se pueden financiar, acceder a capital distinto al que se consigue a través de la banca. Eso es importante, queremos traer a las pymes al mercado de capitales. En Perú se está haciendo a través del factoring.

¿Y los beneficios indirectos? ¿Cómo se traslada todo esto a las personas que no invierten en el mercado bursátil?

Hay un beneficio indirecto inmediato de esta integración: el mercado laboral va a ser más sólido. Hay más empleo, mejores salarios, menos desempleo. Eso es bueno para las familias, aunque no inviertan en el mercado de capitales. Las empresas estarán creciendo, consiguiendo capital e invirtiendo. Son empresas que generan empleo.

Otro beneficio si el mercado de capitales funciona bien, por ejemplo, es que puede que el crédito de vivienda sea a más largo plazo; la tasa de interés va a ser más pequeña o el movimiento de las tasas de interés se va a poder gestionar mejor. Entonces, el costo de la hipoteca va a ser más bajo.

O, en el caso de las pensiones, el mercado de capitales lo que le permite es, con la inversión y la reinversión, generar mejores pensiones.

¿Estas menores tasas de interés se darían solo en créditos hipotecarios?

El mercado de capitales hace más competitivo el financiamiento. El crédito para la pyme, para la gran empresa, de vivienda, de consumo, todos van a tener una mejor formación de precios en la tasa de interés. No es solo para el que viene al mercado capitales a financiarse, se genera toda una cadena hacia atrás.

En cuanto a la integración, ¿cuál de los tres países está más avanzado en sus regulaciones?

Todos reconocemos que el mercado de acciones de Chile es más desarrollado que el de Perú y el de Colombia. Tienen más emisores, hay más liquidez, inversionistas y fondos dedicados. Pero, los tres sufrimos del mismo problema: somos relativamente pequeños para tener una masa crítica en el entorno global de las inversiones. La idea de sumar los tres.

¿Por qué los inversionistas miran a Brasil y no a nosotros? Porque Brasil es grande, hay 500 compañías para invertir. Si sumamos los tres países, tenemos 400 empresas. Empezamos a generar una conversación de interés y tracción. Pero para eso, el mercado tiene que operar como uno solo.

¿Qué aspectos nos faltan completar en Perú frente a los mercados de Colombia y Chile?

Los estándares con los que estamos creando este nuevo mercado son superiores a los que individualmente teníamos en cada uno de los países. Eso implica, por ejemplo, que en el caso del Perú tengamos que crear nuevos tipos de instituciones. Estamos comprometidos con hacerlo y apoyar al país para lograrlo.

¿Qué tipo de institución?

Tú hoy tienes la bolsa y el depósito, BVL y Cavalli, respectivamente. En los demás países o en los mercados más grandes tienen la bolsa y el depósito, pero hay un tercer elemento que se llama la Cámara de Contrapartida Central, que hace una labor muy importante: da certeza a las operaciones.

Perú no tiene una cámara hoy. Estamos diciendo que queremos constituir una cámara en Perú para que el mercado peruano se asemeje al colombiano y al chileno.

¿Y han recibido respuesta de las entidades reguladoras de Perú para instalar una cámara?

Sí, vamos bien. La bolsa de Lima ya venía avanzando con las autoridades. Se aprobó una ley que reconoce que este tipo de entidades se debe constituir en el país. Estamos trabajando obviamente con las autoridades para crearla.

¿Cuándo se podría tener constituida esta cámara o esta institución?

Es más un tema de las autoridades que nuestro. Nosotros estamos listos para hacerlo.

¿Qué proyecciones tienen del desempeño de la Bolsa de Valores de Lima al cierre del año?

No estamos en el mundo de la futurología.