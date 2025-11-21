Nueva ruta Lima–Salt Lake City: Delta Air Lines ampliará su operación en el Perú, ¿desde cuándo?

Delta Air Lines mantiene un 2025 de despegue sólido en el mercado peruano, con un crecimiento sostenido en la primera mitad del año por la alta demanda de sus servicios premium. El público corporativo, los millennials viajeros y los turistas con poder adquisitivo lideran este repunte para la compañía aerocomercial.

“Los pasajeros corporativos y los viajeros de lujo han sido motores clave de la tendencia hacia una mayor comodidad y personalización, y estamos seguros de que nuestros productos responden plenamente a esas expectativas”, indicó Delia Ortega, Regional Manager de Delta en Perú y Ecuador, en conversación con El Comercio.

Según Ortega, los viajeros corporativos y de ocio han sido determinantes para mantener una ocupación promedio del 90% en la ruta Lima–Atlanta durante el primer semestre del año. Esta preferencia ha impulsado la demanda de productos premium, en especial de la cabina Delta One, donde los pasajeros disfrutan de una experiencia más personalizada.

Novedades en vuelos

Delta abrirá una nueva ruta directa entre Lima y Salt Lake City (Utah), que operará de forma diaria del 4 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026, conectando dos regiones montañosas icónicas: los Andes y las Montañas Rocosas. La ruta se abre por este periodo debido a la alta demanda turística.

Delta abrirá una nueva ruta directa entre Lima y Salt Lake City (Utah), que operará de forma diaria del 4 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026 (Foto referencial: HECTOR RETAMAL / AFP)

Además, desde octubre de este año, la aerolínea incorporó la cabina Delta Premium Select a su avión Airbus A350, una opción intermedia entre la ejecutiva y la económica.

Delta también destacó los resultados de su ‘joint venture’ con el Grupo Latam, que les ha permitido incrementar su capacidad combinada en 88%, con nueve nuevas rutas, más de 62 mil vuelos operados y 14,5 millones de pasajeros transportados entre América del Norte y del Sur.