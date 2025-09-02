Juan salinas, gerente general de Fenix Power Perú

Colbún S.A. anunció la designación de Salinas para liderar su filial Fenix Power Perú. El ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibañez asumirá el cargo desde hoy.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Judith reyes, CEO de Diners Club en Perú

Con más de 20 años en la industria de medios de pago, Reyes liderará la transformación digital de la firma. Ha ocupado posiciones ejecutivas en bancos, fintechs y empresas de servicios financieros. Ha sido parte de directorios clave dentro del ecosistema de pagos.

Mauricio Martínez, director Senior de Operaciones de DHL Express en Perú

Martínez es ingeniero industrial, con un MBA y un Máster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas. Ingresó a DHL Express en 2012 como Security & Safety Manager en Bolivia y ha liderado diversas áreas.

Germán Fernández, director del segmento B2B y Mayorista de Integratel

Cuenta con más de 28 años de experiencia en la compañía y en el sector telecomunicaciones. Antes, lideró la Dirección de Servicio Técnico al Cliente (STC) y roles de dirección en desarrollo de redes y estrategia operativa en distintos países.

Augusto Morán, gerente de Recursos Humanos de Verisure Perú

Morán es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y ha destacado en áreas de consumo masivo y servicios, experiencia que le da una visión integral de la gestión del talento. Asumirá el cargo desde setiembre.