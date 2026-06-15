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Resumen

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Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, analiza el nuevo gobierno, nuevos retos. | Foto: Andina/ Referencial.
Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, analiza el nuevo gobierno, nuevos retos. | Foto: Andina/ Referencial.
Por Germán Lora

En estas épocas de cambio de Gobierno, es relevante preguntarse qué debería venir en materia laboral. Una respuesta sencilla pero sincera y aterrizada a nuestra coyuntural laboral actual es que el nuevo gobierno tiene que hacer mas atractivas las relaciones laborales formales y pensar en ese gran porcentaje de peruanos que labora en la informalidad laboral. Cuando señalo que debería pensar en los peruanos que trabajan en la informalidad laboral, no me refiero solamente a otorgarles los beneficios económicos (gratificaciones, CTS, vacaciones o utilidades) sino, principalmente, a otorgarles protección social en salud y pensiones.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.