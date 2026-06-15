En estas épocas de cambio de Gobierno, es relevante preguntarse qué debería venir en materia laboral. Una respuesta sencilla pero sincera y aterrizada a nuestra coyuntural laboral actual es que el nuevo gobierno tiene que hacer mas atractivas las relaciones laborales formales y pensar en ese gran porcentaje de peruanos que labora en la informalidad laboral. Cuando señalo que debería pensar en los peruanos que trabajan en la informalidad laboral, no me refiero solamente a otorgarles los beneficios económicos (gratificaciones, CTS, vacaciones o utilidades) sino, principalmente, a otorgarles protección social en salud y pensiones.

Mientras no se resuelva el alto grado de informalidad, la generación de mayores protecciones o derechos a los trabajadores no solucionará el problema principal. Pero lamentablemente ese no ha sido el camino de los últimos años, de los últimos congresos y de las autoridades de trabajo. Quizá la Sunafil sea la única entidad que ha entendido ello, a través de su sistema de cartas inductivas.

No debería ser muy difícil entender que para lograr que más peruanos accedan a los beneficios de la formalidad, el camino correcto no es generar mayores derechos para los que actualmente tienen la suerte de tener un empleo formal, pues ello, además de perjudicial, es muy fácil. Lo valioso e inteligente es trabajar en leyes que, con el crecimiento económico del Perú, generen puestos de trabajo formales, que las entidades empleadoras – a todo nivel y tamaño – vean que las relaciones laborales son el camino correcto y no un túnel oscuro e incierto, y que encuentren en las autoridades administrativas o judiciales un aliado y no un enemigo.

No legislemos (actuemos) bajo la premisa de que los empleadores son los malos de las relaciones laborales y que debemos cerrarle todas las posibilidades de actuación para que no hagan “daño”, sino en la búsqueda de generar el bienestar de más peruanos. Cambiando esa mentalidad, les aseguro que tendremos un gran punto de partida para este nuevo Gobierno y Congreso.