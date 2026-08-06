Cuenta con 25 años de experiencia en la industria minera. Ocupó cargos de alta dirección en Anglo American, Hudbay, Marcobre, Antamina y Buenaventura. Liderará el desarrollo del proyecto Corani en Puno.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.