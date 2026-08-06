Carlos Ojeda, vicepresidente y gerente general de Bear Creek Corani

Cuenta con 25 años de experiencia en la industria minera. Ocupó cargos de alta dirección en Anglo American, Hudbay, Marcobre, Antamina y Buenaventura. Liderará el desarrollo del proyecto Corani en Puno.

William Robles, director Financiero y de Riesgos de MAF Perú

Se desempeñó como gerente de Riesgos y Créditos de la compañía. En el marco de esta reorganización, se designó a Kiyotaka Ohuchi como director financiero adjunto, luego de ejercer como subdirector de Operaciones de MAF Chile.

Álvaro Carrasco, socio de MOAR Abogados

Abogado por la Universidad de Lima, con LLM por The London School of Economics. Tiene más de 15 años de experiencia en derecho corporativo y financiero. Fue vicepresidente Legal, Compliance & ESG de Camposol.

Alfredo Kindelán Cuéllar, gerente comercial de la Empresa Editora El Comercio

Cuenta con más de 20 años de experiencia en publicidad y el entorno digital. Ha ocupado cargos directivos en Adsmovil, SunMedia, Smartclip, Netsonic TV, Fox International Channels, El Economista y Grupo Prisa.

Lizbeth Pérez, jefa comercial de Volkswagen Perú

Ingeniera industrial por la Universidad Sn Ignacio de Loyola. Fue jefa de Concesionarios de Volkswagen Perú y Dealer Operations Manager en Nissan Perú. Liderará la red de concesionarios a nivel nacional.