Nuevos aires del despido arbitrario

Escucha la noticia
Nuevos aires del despido arbitrarioResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En los últimos días, por la excesiva publicidad de una reciente sentencia emitida por la Octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, se ha vuelto a poner en vitrina la problemática de la “inestabilidad laboral” de los trabajadores de dirección y confianza. Aunque también muchos recién se enteran de ello.
Cabe recordar –y criticar– que desde hace varios años el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional vienen haciendo muy complicada la salida de los trabajadores “comunes”; y, por el contrario, muy fácil la salida del personal de dirección y los trabajadores de confianza, a través de la figura del retiro de confianza, a pesar de que nuestra Constitución establece claramente que “la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”, sin realizar diferencia alguna entre categorías de trabajadores. Queda claro que, a la fecha, y por las interpretaciones de nuestros órganos jurisdiccionales, el personal de dirección y el trabajador de confianza, contrariamente a lo dispuesto constitucionalmente, no tienen ninguna protección, pues no tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario, ni a la reposición, salvo en los casos de despidos por razón de maternidad, discapacidad y trabajadores diagnosticados con cáncer.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Pero parece que llegan nuevos aires en esta materia y, en la línea de lo establecido por nuestra Constitución, algunas sentencias del Poder Judicial comienzan a regresar a la posición de que los despidos arbitrarios ocurridos contra el personal de dirección y los trabajadores debe generar la indemnización por despido establecida por la legislación laboral; aunque consideramos que esta posición debería ser determinada claramente por el Tribunal Constitucional.
Quizá sea una buena oportunidad para repensar la figura del despido arbitrario en el Perú y revisar si la reposición debiera ser aplicable solo para la protección de especiales e importantes colectivos de trabajadores y no de forma generalizada para cualquier trabajador.