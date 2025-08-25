Nuevos aires en el sector financiero

Son pocas las instituciones del Estado que los peruanos reconocen como autónomas y eficientes. El Banco Central es el principal ejemplo, pero poco se habla de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El regulador, cauteloso, firme y estricto, cuenta con profesionales de carrera de alto conocimiento técnico, lo que ha permitido que por lo menos en los últimos 30 años, el sistema financiero peruano haya crecido y se haya consolidado en línea con el crecimiento económico.

En una última entrevista brindada a El Comercio, el titular de la SBS compartió información relevante que refleja la intención de esta institución de innovar; se anunció que un banco 100% digital ha presentado una solicitud para comenzar a operar en el Perú (se sospecha de Revolut), que se prepara un ‘sandbox’ para empresas no reguladas –como fintechs- en aras de que se puedan realizar pilotos con distintos productos o servicios; y que se revisarán las condiciones con las que se preaprueban créditos. Toda, información relevante tanto para los jugadores del sector financiero como para los usuarios, y así también, sorpresiva, pues esta institución no se caracteriza por realizar anuncios públicos recurrentes o tomar decisiones precipitadas.

Para un sector tan regulado como el financiero, es una buena noticia que se estén realizando esfuerzos buscando innovación y modernización. Sin duda, la rápida expansión de la tecnología, las nuevas necesidades de los consumidores y la búsqueda por una mayor inclusión financiera lo exigen. En esta nueva etapa en la que parece encontrarse el regulador, será un verdadero reto articular sus acciones y decisiones con sus principales ‘stakeholders’ -a los que ya conoce y con los que ya opera- y también, dar la bienvenida a nuevos actores, regulaciones, usos y procesos, en un momento en el que Open Banking (permite a los bancos compartir datos de sus clientes con consentimiento de este último) y el Open Finance (permite a los bancos y otras instituciones financieras compartir entre sí información bancaria y datos financieros de los usuarios) se abren paso en el mundo. Preparar el terreno para realizar cambios es una labor tan exhaustiva como lo es elegir el momento adecuado para ejecutar.