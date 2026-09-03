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Resumen

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El mercado de oficinas subprime en Lima mantiene señales favorables, pero detrás de los indicadores generales empieza a aparecer una divergencia cada vez más marcada. (Foto: Stock)
El mercado de oficinas subprime en Lima mantiene señales favorables, pero detrás de los indicadores generales empieza a aparecer una divergencia cada vez más marcada. (Foto: Stock)
Por Fiorella Gil Mena

El mercado de oficinas subprime en Lima mantiene señales favorables, pero detrás de los indicadores generales empieza a aparecer una divergencia cada vez más marcada. Mientras las oficinas B +, que podrían comsiderarse de gama media alta, vienen capturando una mayor demanda y mejorando sus rentas, los edificios de categoría B, que podrían consideraerse de gama media, enfrentan una mayor rotación de ocupantes, absorción negativa y presión sobre sus precios.

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