Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Oficinas premium en Lima inician nuevo ciclo, con una menor vacancia: ¿Qué está cambiando en el mercado?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El mercado de oficinas clase A en Lima empieza a mostrar un comportamiento distinto al observado durante los últimos años. Luego de un período marcado por la sobreoferta y altos niveles de vacancia, la combinación de una demanda que se mantiene activa y la ausencia de nuevos edificios en construcción está dando paso a un nuevo ciclo inmobiliario sustentado, principalmente, en un mayor uso del stock existente.
TE PUEDE INTERESAR
- Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart: “El 2026 puede ser nuestro año récord de pasajeros en el Perú”, ¿con qué estrategia tomará vuelo?
- La fiebre ‘gamer’ y el mercado de videojuegos este 2026: las tendencias, la oferta y cómo crece en el Perú
- Los planes de gobierno en las Elecciones 2026: ¿plantean medidas posibles o propuestas irreales que aumentan el costo fiscal del país?