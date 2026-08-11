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Resumen

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La tasa de vacancia de las oficinas prime de Lima descendió a 9,53% al cierre del primer semestre del 2026, su nivel más bajo en más de una década, debido a la recuperación de la demanda y al limitado ingreso de nuevos edificios, según el último reporte inmobiliario de Binswanger Perú.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.